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    • 31.05.2021 08:41
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    31 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, , İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    31 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, , İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 31 Mayıs 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün rutin işlerinizde değişim rüzgarları estireceksiniz!

    Astrogündem: Sözünü hatırlatacak. Dolar, dolar da taşar dediğimiz günlerden geçiyoruz. Mars-Neptün 120'liği büyük şirketlerin içinde yapılan hesapları ortaya dökebilir. Beklenmedik hisse satışları ve el değiştirmeler ekonomi dünyasında yankı uyandırırken "düzeni kurmak bir asır, bozmak bir dakika sürer."

    KOÇ: MADDİ istekleriniz hiç bitmiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Kardeşlerle ilgili ilginçlikler gündeme gelecek.



    BOĞA: BUGÜN, özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaları sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs finans evinizde ilerlerken, özel zevkler söz konusu olabilir.



        İKİZLER: BUGÜN kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor.


        YENGEÇ: BUGÜN yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili çalışmalarınıza hız kazandırmak isteseniz de, gerekli donanım için üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.



        ASLAN: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin sizi üzen isteklerinden uzaklaşmalısınız.



            BAŞAK: KARŞIT Neptün'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olacaksınız.



            TERAZİ: BULUNDUĞUNUZ şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.



            AKREP: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.



                YAY: GÜÇLÜ ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.



                OĞLAK: DİSİPLİNLİ hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve değişim rüzgarları estireceksiniz.



                KOVA: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum, size ters ve sıkıcı gelecektir. İnatçı yönlerinizi ortaya çıkacak.



                    BALIK: MESLEKİ konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.
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                    Kripto paraya yasal düzenleme geliyor
                    Haberler Burçlar 31 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...