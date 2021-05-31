Astrogündem: Sözünü hatırlatacak. Dolar, dolar da taşar dediğimiz günlerden geçiyoruz. Mars-Neptün 120'liği büyük şirketlerin içinde yapılan hesapları ortaya dökebilir. Beklenmedik hisse satışları ve el değiştirmeler ekonomi dünyasında yankı uyandırırken "düzeni kurmak bir asır, bozmak bir dakika sürer."
KOÇ: MADDİ istekleriniz hiç bitmiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Kardeşlerle ilgili ilginçlikler gündeme gelecek.
BOĞA: BUGÜN, özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaları sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs finans evinizde ilerlerken, özel zevkler söz konusu olabilir.