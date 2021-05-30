30 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Sağlık sektöründe büyük bir yankı uyandıracak açıklamalar olabilir. Birçok hastane isim değişikliğine giderken özel hastanelerin satışı daha fazla konuşulabilir. Eğitim afları yüksek sesle konuşulabilir.
KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için, sevdiklerinizle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızda uzun vadeli düşünmelisiniz.