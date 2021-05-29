29 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Savaş gezegeni hayallerin temsilcisi Neptün'e kafa tutuyor. Merkür Retrosu'nda kurulan Çin perakende sektörü, oyuna tekrar dahil oluyor. Eş zamanlı olarak birçok ülkede tüketim konusunda protestolar yaşanabilir. Halka açılan şirketler kervanından çıkanlar oluyor. İletişim bizler için olmazsa olmazdır. İşin içine astrolojide güzelliği temsil eden Venüs girince duygularımız dile gelecek. Çekingen olan kişiler bile dile gelecek. Bülbül gibi ötecek. Çevrenizde bu kişilere denk gelirseniz, unutmayın Merkür Venüs kavuşuyor.