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    • 29.05.2021 09:07
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    29 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    29 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 29 Mayıs 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 29 Mayıs 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kontrolü elinde tutanlar günün kazananı olacak!

    Astrogündem: Savaş gezegeni hayallerin temsilcisi Neptün'e kafa tutuyor. Merkür Retrosu'nda kurulan Çin perakende sektörü, oyuna tekrar dahil oluyor. Eş zamanlı olarak birçok ülkede tüketim konusunda protestolar yaşanabilir. Halka açılan şirketler kervanından çıkanlar oluyor. İletişim bizler için olmazsa olmazdır. İşin içine astrolojide güzelliği temsil eden Venüs girince duygularımız dile gelecek. Çekingen olan kişiler bile dile gelecek. Bülbül gibi ötecek. Çevrenizde bu kişilere denk gelirseniz, unutmayın Merkür Venüs kavuşuyor.

    KOÇ: Bugünü kendine ayıracaksın. Yakın arkadaşınla gerçekleştireceğin bir telefon görüşmesinde yeni gelişmelerin haberlerini alabilirsin.

    BOĞA: İşlerinin yoğunluğu çok çalışmana sebep olacak. Merkür retro'su başlıyor. Akşam saatlerinde kendin için bir şeyler yapacaksın.

        İKİZLER: Eski eşyalar karşına gelebilir ve duygulanabilirsin. Uzun süredir ertelediğin tatil programı için harekete geçiyorsun.

        YENGEÇ: Tatil gününde sabah gelen telefon ile güne başlayabilirsin. Sosyal medyaya ayırdığın süreler seni işlerinden alıkoyabilir.

        ASLAN: Ailenin seni yönlendirmesine izin vermiyorsun. Yarın Merkür gerilemesi başlıyor. Hassas olduğun konuları dile getireceksin.

            BAŞAK: Önceliklerin arasında dinlenmek olacak. Karşına gelecek konuları sakin bir kafayla düşünüp, ona göre hareket etmek isteyebilirsin.

            TERAZİ: Ailendeki anlaşmazlıklar bugün gündeme gelecek. Daha fit bir görüntü için diyete başlayabilir, ilk adımı atabilirsin.

            AKREP: Gelecek planların için kendi haritanı hazırlıyorsun. Merkür gerilemesi başlayacak. Aldığın kararlar sana güç verecek.

                YAY: Gün içerisinde ailenden birisi ile ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni bir ilişkiye başladıysan, sevgilini daha yakından tanımak isteyebilirsin.

                YAY: Bugünü ailene ayırmaya yönelik planlar içerisindesin. Evliysen, taşınma konusu hakkında eşinle konuşmalar yapacaksın.

                KOVA: Bugün kişisel bakımın öne çıkacak. Yarın Merkür retro'su başlıyor. Kardeşinin hayatındaki gelişmeleri öğrenebilirsin.
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                    Haberler Burçlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...