Astrogündem: 1942'li Akrep burcu Joe Biden ve 1949'lu Terazi burcu Netanyahu dünya medyasında gündemi şekillendirirken oğulları ile gündeme gelecekler. Sürpriz basın toplantıları, sosyal medya canlı yayınları ve viral videolar artabilir.
KOÇ: BUGÜN, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Her türlü sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gün içindesiniz.
BOĞA: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve ani gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.