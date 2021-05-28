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    • 28.05.2021 08:48
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    28 Mayıs 2021 Cuma Koç, , İkizler, , , Başak, , , Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    28 Mayıs 2021 Cuma Koç, , İkizler, , , Başak, , , Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 28 Mayıs 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Mayıs 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz

    Astrogündem: 1942'li Akrep burcu Joe Biden ve 1949'lu Terazi burcu Netanyahu dünya medyasında gündemi şekillendirirken oğulları ile gündeme gelecekler. Sürpriz basın toplantıları, sosyal medya canlı yayınları ve viral videolar artabilir.

    KOÇ: BUGÜN, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. Çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Her türlü sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gün içindesiniz.

    BOĞA: ARAŞTIRMACI bir ruhla hareket ederek, çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve ani gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

        İKİZLER: SADECE mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız.

        YENGEÇ: YAKIN ilişkilerinizde , dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz.

        ASLAN: TOPLUMSAL başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız.

            BAŞAK: ORİJİNAL düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve kişileri kendi bağlamınızda irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacaksınız.

            TERAZİ: FIRSATLARDAN faydalanmasını bilen işlek bir zekanız var. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir.

            AKREP: ÇEVRENİZLE her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

                YAY: DOSTLUK duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.

                OĞLAK: AİLENİZLE ilgili konularda yaratıcılığınız kullanabilirsiniz. Kişisel zevklerinizi paylaşmaktan mutlu olacaksınız. Güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.

                KOVA: BUGÜN, kendinize güveniyorsunuz. Etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşıyorsunuz.

                    BALIK: ANİ gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz.
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                    Haberler Burçlar 28 Mayıs 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...