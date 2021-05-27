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    • 27.05.2021 08:41
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    27 Mayıs 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    27 Mayıs 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 27 Mayıs 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Venüs-Neptün karesi “ilahi adalet!” diyor!

    Astrogündem: Venüs-Neptün karesi "ilahi adalet!" diyor. 24 Ekim 1945'de Akrep Döngüsünde kurulan Birleşmiş Milletler kınadığı yerlerden sınanacak. Kripto para dünyasındaki spekülasyonlar dipsiz bir kuyuya dönüşecek. Melek yatırımcıların melek gibi olmadığı ortaya çıkacak.

    KOÇ: BUGÜN, mal alım ve satımlarından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar olacak.

    BOĞA: BUGÜN manevi duygularınız maddi durumunuzla ilerleyecek. Aşk konusunda; isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

        İKİZLER: AİLE, aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için, kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir.

        YENGEÇ: CİDDİ bir ilişki için öncelikle sabra ihtiyacınız olacak. Maddi konularda gerileme olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moral bozmamalı. Bu dönemde risk almayın.

        ASLAN: AŞK gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmalısınız. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak fakat kıskançlık duygularınıza çok dikkat etmelisiniz.

            BAŞAK: MANEVİ duygularla hareket etmeniz, size yoğun başarıların ilk mervelerini verecektir. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz. Sosyal yaşantınız genişleyecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız.

            TERAZİ: BU dönem, eğlenceli ve sosyal ortamlarda bulunacaksınız. Tarzınızın dışına çıkmayacak doğal, akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek, önemli konumlardaki insanlarla tanışmanızı sağlayacak.

            AKREP: MADDİ konularınız mükemmel gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız. Bugün eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi oldukça keyiflendirecektir.

                YAY: KAZANÇ konusunda tüm olanaklar sizden yana. İş hayatında terfi veya maaş yükselmesi gibi olaylar yaşayabilirsiniz. Mantıklı ve olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat.

                OĞLAK: ENERJİNİZ yüksek seyrediyor. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna gideceksiniz. Kariyer fırsatları kapınızda olacak.

                KOVA: YENİLİKLERE ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz, geçen aydan süren parasal gelirlerinizin devamını olacağını gösteriyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak. Dinlenmeye özen gösterin.

                    BALIK: AİLENİZİN maddi kazançlarınıza katkısı olacak. Aile bireylerinizle ortak kazanç birliği içindesiniz. Aşk yaşamınız tüm yaşam parametrelerinizin önüne geçecek. Yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.
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                    Sinsi operasyonları akamete uğratacağız
                    Haberler Burçlar 27 Mayıs 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...