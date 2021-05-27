27 Mayıs 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Neptün karesi "ilahi adalet!" diyor. 24 Ekim 1945'de Akrep Döngüsünde kurulan Birleşmiş Milletler kınadığı yerlerden sınanacak. Kripto para dünyasındaki spekülasyonlar dipsiz bir kuyuya dönüşecek. Melek yatırımcıların melek gibi olmadığı ortaya çıkacak.
KOÇ: BUGÜN, mal alım ve satımlarından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar olacak.
BOĞA: BUGÜN manevi duygularınız maddi durumunuzla ilerleyecek. Aşk konusunda; isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.