Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 26.05.2021 09:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 09:07
    ABONE OL

    26 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    26 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 26 Mayıs 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sorgulama günü geldi!

    Astro gündem: Bugün ay tutulacak. Sorgulama günü geldi. Ani duygu patlamalarına dikkat. Bugün ne yaparsanız yapın içinize yönelmeyi unutmayın. Bu tutulma dünyanın son bir buçuk yıldır hangi bilinmezlikle yuvarlandığını bizlere gösterecek. Değişken burçtaki tutulma, bir yandan rotasını istediği gibi tutturanların yollarına çomak sokarken bir yandan da artık yeterli gelmeyen duyguları ve bağımlılıkları bıraktırmaya teşvik edecek. Arınmak, yenilenmek ve dinçleşmek için son derece güçlü bir zaman diliminin içine düşeceğiz. Gelecek 3 ay bireysel yaşamlarda bu temizlenmeyi görebileceğiz.

    KOÇ: Hedeflerini yeniden gözden geçireceksin çünkü bugün ateş burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Kas ağrılarının bugünlerde arttığını fark edeceksin.

    BOĞA: Projelerin kapsamını genişletiyorsun. Bugün Ay tutulması gerçekleşiyor. Meslek seçimin konusunda kendini baskı altında hissedeceksin.

        İKİZLER: İletişimdeki problemlerinin sayıları artıyor. Yılın ilk tutulması karşıt burcunda meydana geliyor. Ailenle vakit geçirme süren artabilir.

        YENGEÇ: İş değişikliğinin gündeminde olduğu bir gün. Bankalar ile görüşmelerin bugünlerde artış gösterecek.

        ASLAN: Sabah saatlerindeki aksiliklerle güne başlıyorsun. Bugün, ateş burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Estetik konusu tekrar karşına gelebilir.

            BAŞAK: Ateş burcunda meydana gelecek tutulma ile birlikte harekete geçiyorsun. Evinde geçmişi sana hatırlatan eşyalarından kurtuluyorsun.

            TERAZİ: İş yerinde, seyahatler gündemine gelebilir. Bugün, ateş burcunda gerçekleşecek tutulma, senden saklanan konuları ortaya çıkarabilir.

            AKREP: Kendinden ödün vermiyorsun. Bugün ateş burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Kararlarının arkasında duruyorsun.

                YAY: Kariyer hedeflerine ulaşmak için güzel bir gün. Bugün burcunda Ay tutulacak. Yaşam alanındaki düzenlemeleri gündemine gelecek.

                OĞLAK: Çevrenden gelen eleştiriler, seni rahatsız edebilir. Bugün Ay tutulması meydana gelecek. Ailende eski konular gündeme gelebilir.

                KOVA: Bugün Ay tutulması meydana gelecek. İhtiyaçlarını karşılamak için harekete geçiyorsun. Sosyal ilişkilerde daha aktif bir rol oynuyorsun.
                    Sevgilisinin 2. kattan attığı kadın yaşadıklarını anlattı
                    Haberler Burçlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...