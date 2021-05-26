26 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astro gündem: Bugün ay tutulacak. Sorgulama günü geldi. Ani duygu patlamalarına dikkat. Bugün ne yaparsanız yapın içinize yönelmeyi unutmayın. Bu tutulma dünyanın son bir buçuk yıldır hangi bilinmezlikle yuvarlandığını bizlere gösterecek. Değişken burçtaki tutulma, bir yandan rotasını istediği gibi tutturanların yollarına çomak sokarken bir yandan da artık yeterli gelmeyen duyguları ve bağımlılıkları bıraktırmaya teşvik edecek. Arınmak, yenilenmek ve dinçleşmek için son derece güçlü bir zaman diliminin içine düşeceğiz. Gelecek 3 ay bireysel yaşamlarda bu temizlenmeyi görebileceğiz.