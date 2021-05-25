25 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Mars uyumsuzluğu dönüşü olmayan yolları işaret ediyor. Siyaset arenasındaki ateşten gömleği giyenler, en çok stres yaşayanlar olacak. Ekonomi piyasalarını hareketlendirenler ön planda. Altın'a kimse dur diyemeyecek.
KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınıza ve ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkılabilir.
BOĞA: BU dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızdaki ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiçkimsenin cesaret edemeyeceği riskleri alacaksınız.