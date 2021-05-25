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    • 25.05.2021 08:47
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    25 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    25 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 25 Mayıs 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Mayıs 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz!

    Astrogündem: Güneş-Mars uyumsuzluğu dönüşü olmayan yolları işaret ediyor. Siyaset arenasındaki ateşten gömleği giyenler, en çok stres yaşayanlar olacak. Ekonomi piyasalarını hareketlendirenler ön planda. Altın'a kimse dur diyemeyecek.

    KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınıza ve ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkılabilir.

    BOĞA: BU dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızdaki ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiçkimsenin cesaret edemeyeceği riskleri alacaksınız.

        İKİZLER: ENTELEKTÜEL konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

        YENGEÇ: ÖN yargısız olmanız, karşınızdakileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz.

        ASLAN: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içindesiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.

            BAŞAK: AKILCILIĞA her zaman çok önem veren birisi oldunuz. Duygularınız yoğun olacak. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranıp kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteyeceksiniz.

            TERAZİ: DENEYİMLER ve testlerden geçiyorsunuz. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve uygun koşulları hazırlamak için ideal bir gün. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.

            AKREP: YAŞAM kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük sorunları büyütebilirsiniz. Onları ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf edeceksiniz.

                YAY: BASKI altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. Yaşamdan keyif almalısınız.

                OĞLAK: BUGÜN çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlanıyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir bağlılık gösteriyorsunuz ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyorsunuz.

                KOVA: İŞİNİZİ yaparken; duygusallıktan uzak durmalısınız. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.

                    BALIK: DUYGUSAL anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 25 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...