24 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Gezegenler iki gün sonra gerçekleşecek tutulma için hizalanıyor. Gündemin skandallarına karışacak kişiler ve şirketlerin sayısı artacak. Asya şirketlerindeki skandallar sosyal medyada trend topic olacaklar. Bu trende ülkemizden isimler de dahil olabilir.
KOÇ: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Mars, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.
BOĞA: BUGÜN sezgileriniz oldukça yoğun.
Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler yapmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Gerçekleşebilecek olaylara farkı yaklaşıyorsunuz.