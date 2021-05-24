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    • Burçlar
    • 24.05.2021 08:33
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    • 24.05.2021 08:40
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    24 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    24 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 24 Mayıs 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün kendinizi ifade etme şeklinize dikkat!

    Astrogündem: Gezegenler iki gün sonra gerçekleşecek tutulma için hizalanıyor. Gündemin skandallarına karışacak kişiler ve şirketlerin sayısı artacak. Asya şirketlerindeki skandallar sosyal medyada trend topic olacaklar. Bu trende ülkemizden isimler de dahil olabilir.

    KOÇ: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Mars, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.



    BOĞA: BUGÜN sezgileriniz oldukça yoğun.
    Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler yapmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Gerçekleşebilecek olaylara farkı yaklaşıyorsunuz.


        İKİZLER: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
        Kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz.
        Olayların tarzı sizin için önemli.
        Problemleri kafanızda büyütmeyin.



        YENGEÇ: ARKADAŞ çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün.
        Kendinize güvenmeniz gerekiyor.


        ASLAN: ÇEVRENİZDE inatçı kişiliğinizle tanın-manıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ser-giliyorsunuz. Hiçbir şekilde yönlendirilmek-ten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı, uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.


            BAŞAK: HIRSLI tarafınız ön plana çıkıyor. Açı-lımlarınız konusunda, dikkatli davranma-lı, bulunduğunuz konumu korumalısınız. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karış-tırmak sizi huzursuz kılabilir.


            TERAZİ: BUGÜN çevrenizde kişisel cazibeniz-den etkilenen birçok kişi size değişik tek-liflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzün-den iş şartlarınızı zorlamamalı ve olayların pozitif taraflarını görmeye çalışmalısınız.


            AKREP: KİŞİSEL zevklerinizi karşı cinsle paylaş-ma konusunda cömert davranacaksınız. İdeallerinizden taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanıza karşın, bugün, çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.



                YAY: KENDİNİZLE ilgili sorunları dert etme-yin. Her türlü probleminize çare bulabile-cek bir kapasiteniz var. Çalıştığınız kişiler-le mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız ve işler istediğiniz gibi ilerleyecek.


                OĞLAK: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi kulla-nacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksi-niz. Çevrenizden etkilenmeye hazırsınız.


                KOVA: PROJELERİNİZİ ertelemenize rağ-men huzursuzluklardan kurtulamıyorsu-nuz. Maddesel sorunlarınızın sizi üzme-sini istemiyorsanız, bütçenizi dikkat edin. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.


                    BALIK: SİZİ ilgilendiren tüm konulara kendinizi vererek başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında gelenek-sel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz
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                    Haberler Burçlar 24 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...