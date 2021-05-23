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    • 23.05.2021 08:44
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    23 Mayıs 2021 Pazar Koç, , İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    23 Mayıs 2021 Pazar Koç, , İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 23 Mayıs 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den , Yeni Asır'dan ve Sabah'tan 'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Mayıs 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Hedefleriniz konusunda ikna edici tavırlar sergileyeceksiniz!

    Astrogündem: Merkür-Neptün karesi Hollywood'da başlayan adalet arayışının tüm dünyayı saracağını işaret ediyor. Asla böyle söylemez dediğimiz kişilerden skandal gaflar duyabiliriz. Dilin kemiği yok ama bu kadarı da pes diyeceğimiz günlerden geçiyoruz.

    KOÇ: ORTAK çalışmalar gereken çalışmalar içinde olacaksınızz. Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kalitenizi iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.

    BOĞA: POTANSİYELİNİZ oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

        İKİZLER: BULUNDUĞUNUZ ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız.

        YENGEÇ: GRUP çalışmalarından zevk aldığınız için, yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal fikirli iş birliği, enerjinizi olumlu etkileyecek.

        ASLAN: HİÇBİR konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili çalışmalar içinde olacaksınız. Kişilik çatışmasından vazgeçmelisiniz.

            OĞLAK: YAŞAMA karşı analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük küçük kazalara meyillisiniz.

            BAŞAK: PARTNERİNİZİN kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz.

            TERAZİ: ARAŞTIRACAĞINIZ konuların, sağlayacağı kazançlar konusunda dikkatli olmalısınız. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı, karşı tarafı zor durumda bırakabiliyorsunuz.

                AKREP: BUGÜN aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak.

                YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir ve partnerinize meydan okuyabilirsiniz.

                KOVA: YAKIN dostlarınızdan size önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere ise çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarılar sizi bekliyor.

                    BALIK: KAFANIZA koyduğunuzu yapma konusunda engel tanımayacak, karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, ikna edici tavırlar sergileyeceksiniz.
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                    Haberler Burçlar 23 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...