Astrogündem: Merkür-Neptün karesi Hollywood'da başlayan adalet arayışının tüm dünyayı saracağını işaret ediyor. Asla böyle söylemez dediğimiz kişilerden skandal gaflar duyabiliriz. Dilin kemiği yok ama bu kadarı da pes diyeceğimiz günlerden geçiyoruz.