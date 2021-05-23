Astrogündem: Merkür-Neptün karesi Hollywood'da başlayan adalet arayışının tüm dünyayı saracağını işaret ediyor. Asla böyle söylemez dediğimiz kişilerden skandal gaflar duyabiliriz. Dilin kemiği yok ama bu kadarı da pes diyeceğimiz günlerden geçiyoruz.
KOÇ: ORTAK çalışmalar gereken çalışmalar içinde olacaksınızz. Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kalitenizi iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.
BOĞA: POTANSİYELİNİZ oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.