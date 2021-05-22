Astrogündem: İkizler burcunda gerçekleşecek olağanüstü toplantı yeryüzündeki haber akışını hızlandıracak. Global düzeyde çalışmaları olan kurumları gündeme gelebilir. Bu günlerde 16 Kasım 1945'te Uranüs – İkizler döngüsünde kurulan UNESCO daha fazla konuşulacak. Yardım eli olanlar ile çıkar güdenler saflarını belli edecek.
Koç: Çocuk sahibi bir Koç burcuysan çocuklarına çok fazla vakit ayırmak isteyebilirsin. Ailenden sakladığın sırlar bugün ortaya çıkabilir.
Boğa: Bugün, kariyer yaşantın ile ilgili karşına birçok fırsat çıkabilir. Hayatında değişiklik yapmak isteğin, yeni aktiviteler edinmene yardımcı olabilir.