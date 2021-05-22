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    • Burçlar
    • 22.05.2021 09:07
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    • 22.05.2021 09:07
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    22 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    22 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ... aşk, iş, para, sağlık konularında 22 Mayıs 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 22 Mayıs 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Çıkar güdenler saflarını belli edecek

    Astrogündem: İkizler burcunda gerçekleşecek olağanüstü toplantı yeryüzündeki haber akışını hızlandıracak. Global düzeyde çalışmaları olan kurumları gündeme gelebilir. Bu günlerde 16 Kasım 1945'te Uranüs – İkizler döngüsünde kurulan UNESCO daha fazla konuşulacak. Yardım eli olanlar ile çıkar güdenler saflarını belli edecek.

    Koç: Çocuk sahibi bir Koç burcuysan çocuklarına çok fazla vakit ayırmak isteyebilirsin. Ailenden sakladığın sırlar bugün ortaya çıkabilir.

    Boğa: Bugün, kariyer yaşantın ile ilgili karşına birçok fırsat çıkabilir. Hayatında değişiklik yapmak isteğin, yeni aktiviteler edinmene yardımcı olabilir.

        İkizler: İletişimsel açıdan kendini geliştirmen, çevren ile uyumunu artırıyor. Ailen, alacağın kararlar konusunda sana saygı duymaya başlıyor.

        Yengeç: Evli bir Yengeç burcuysan eşinin şu sıralar sorumluluklarını ihmal ettiğini düşünebilirsin. Yetenekli olman çevrenin dikkatini çekiyor.

        Aslan: Dengeli beslenme ve spor önceliklerin arasında yer almaya başlıyor. Ailen, ihmal ettiğin sorumluluklar hakkında sana uyarılarda bulunabilir.

            Başak: Arkadaşların sorunları hakkında seninle konuşmak isteyebilir. Hiç beklemediğin anda gelecek aşk itirafı, ayaklarını yerden kesebilir.

            Terazi: Evin dekorasyonu ile ilgili bir değişiklik yapmak için bugün ilk adımı atıyorsun. Aynı anda birden fazla işle meşgul olman, hata yapmana sebep olabilir.

            Akrep: Çalışma hayatındaki sorumlulukların hafiflemiş olması gelecek için seni rahatlatıyor. Zaman geçirmek için kendine bir uğraş edinmeyi düşünüyorsun.

                Yay: Bugün hızlı karar vermen gereken bir gün geçireceksin. Duygusal hayatında verdiğin yanlış kararlar, seni olumsuz etkileyecek.

                Oğlak: Bugün kendini ifade etme konusunda sorunların olabilir. Elindeki birikimi değerlendirmek için acele etmeyeceksin.

                Kova: bugün çevrene sinirli olduğuna dair mesajlar verebilirsin. Evli ve çocuk sahibi olan bir Kova burcuysan, ailenle vakit geçirmek sana iyi gelecek.

                    Balık: Kaygılarını geride bırakmak için bugün harekete geçiyorsun. Uzun süredir yalnız bir Balık burcuysan, duygusal hayatında yeni gelişmeler olabilir.
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                    Haberler Burçlar 22 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...