Astrogündem: İkizler burcunda gerçekleşecek olağanüstü toplantı yeryüzündeki haber akışını hızlandıracak. Global düzeyde çalışmaları olan kurumları gündeme gelebilir. Bu günlerde 16 Kasım 1945'te Uranüs – İkizler döngüsünde kurulan UNESCO daha fazla konuşulacak. Yardım eli olanlar ile çıkar güdenler saflarını belli edecek.