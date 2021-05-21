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    • 21.05.2021 08:44
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    21 Mayıs 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    21 Mayıs 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 21 Mayıs 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Mayıs 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkiniz...

    Astrogündem: Güneş-Jüpiter karesi "parası olana da huzur vermiyorlar." Günlerinin başladığını işaret ediyor. 31 Ağustos 1985 doğumlu Başak burcu Prens Selman'ın Temmuz 1909'da Plüton – İkizler döngüsünde kurulan MI6'nın radarına takıldığına tanıklık edeceğiz.

    KOÇ: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda taviz vermek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin, sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz. Egolarınızı ön plana çıkaracaksınız.

    BOĞA: SIRA dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

        İKİZLER: BUGÜN, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Özellikle ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

        YENGEÇ: YARATICILIK konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz Araştırdığınız konuların size sağlayacağı yarardan çok zararı olabilir. Zevklere aşırı düşkünlük, sağlık sorunları getirebilir.

        ASLAN: DAHA hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi, herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Yollarla ilgili planlarınız olacaktır. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir.

            BAŞAK: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bağımsızlık duygularınızda biraz çılgınlık gizli.

            TERAZİ: YAŞANTINIZDA özgür çalışmaya ihtiyacınız var. İş imkanlarınız genişleyebilir. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek ve kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. İlginç fırsatlar sizi bekliyor.

            AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZDE sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek başarılı çalışmalara imza atacaksınız.

                YAY: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, sizin kombinasyon burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitelerin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor.

                OĞLAK: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Hırslarınızı canlı tutamıyor ve değişen şartlara uyum sağlıyorsunuz.

                KOVA: YALNIZ kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Bugün, Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize renk veriyor.

                    BALIK: KİŞİSEL duygularınızı sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Özellikle araştırmalarınızı, derinleştirerek, şimdiye kadar düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 21 Mayıs 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...