21 Mayıs 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Jüpiter karesi "parası olana da huzur vermiyorlar." Günlerinin başladığını işaret ediyor. 31 Ağustos 1985 doğumlu Başak burcu Prens Selman'ın Temmuz 1909'da Plüton – İkizler döngüsünde kurulan MI6'nın radarına takıldığına tanıklık edeceğiz.
KOÇ: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda taviz vermek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin, sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz. Egolarınızı ön plana çıkaracaksınız.
BOĞA: SIRA dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi önemli kişilerle besleyebilirsiniz.