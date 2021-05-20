Astrogündem: Venüs-Satürn 120'liğiyle beraber küresel iletişim ağlarının taraf tuttuğuna şahitlik edeceğiz. Siber savaşların çoktan başladığını resmi rakamlar ve gündelik hayatımıza yansıması ile fark edeceğiz. Türkiye'nin önde gelen kurumlarına siber saldırılar gündeme gelebilir
KOÇ: ORTAMLARDA etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgürce davranışlarınız bazen tehlike yaratabiliyor. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.
BOĞA: DUYGU derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz.
İKİZLER: İLGİNİZİ kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz.
Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünü yaptığınız aktiviteleri başlatacaksınız.