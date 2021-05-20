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    20 Mayıs 2021 Perşembe Koç, , İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    20 Mayıs 2021 Perşembe Koç, , İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 20 Mayıs 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Akşam saatlerinde çevrenizle karşılıklı...

    Astrogündem: Venüs-Satürn 120'liğiyle beraber küresel iletişim ağlarının taraf tuttuğuna şahitlik edeceğiz. Siber savaşların çoktan başladığını resmi rakamlar ve gündelik hayatımıza yansıması ile fark edeceğiz. Türkiye'nin önde gelen kurumlarına siber saldırılar gündeme gelebilir

    KOÇ: ORTAMLARDA etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgürce davranışlarınız bazen tehlike yaratabiliyor. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.

    BOĞA: DUYGU derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
    Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz.

    İKİZLER: İLGİNİZİ kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz.
    Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünü yaptığınız aktiviteleri başlatacaksınız.

        YENGEÇ: MARS'IN burcunuzdaki konumu, gizli olaylara olan merakınızı artırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı, kayıtsız kalamıyorsunuz.
        Olayları kafanızda büyütmeden, sonuçları beklemenizde yarar var.

        ASLAN: ETRAFINIZDAKİ kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz.
        Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin davranışlarına aldırmamalısınız.

        BAŞAK: PARA kazanmayı seviyor, teklifleri değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz yüksek. Ay'ın bulunduğu konum, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor. Dinginlik savaşları veriyorsunuz.

            TERAZİ: SEZGİLERİNİZİN güçlü olmasıyla, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görebilirsiniz.

            AKREP: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat tereddütleriniz var. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Düşüncelerinizi aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

            YAY: DOSTLUK duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özelliklerinizi vurgulayan işlerden zevk aldığınız için daha özgün davranabilirsiniz. Olumlu davranışlarınızın size katacağı artılar önemli.

                OĞLAK: AKLINIZA güveniyor ve telkinlerden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle duygusal çekişmeler olabilir.
                Akşam saatlerinde çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

                KOVA: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevrenizden destek görmek istiyorsunuz.

                BALIK: İDEALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, gerekli donelere sahipsiniz. Olabilecek aksiliklere üzlmeyin. Bugün sevdiklerinizin sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Çevrenize yardım etmekten hoşlanacaksınız.
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                Haberler Burçlar 20 Mayıs 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...