19 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Bugünden sonra bildiklerini okuyan ülkelerin iç politikaları ön plana çıkacak.
KOÇ: BUGÜN, organizasyon çalışmalarıyla yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.
BOĞA: İŞ yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, size kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmalısınız. Kariyer evinizdeki Satürn güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor. Korkmamalısınız.