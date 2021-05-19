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    • 19.05.2021 08:43
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    19 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    19 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 19 Mayıs 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Mayıs 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kişisel bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız!

    Astrogündem: Bugünden sonra bildiklerini okuyan ülkelerin iç politikaları ön plana çıkacak.

    KOÇ: BUGÜN, organizasyon çalışmalarıyla yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

    BOĞA: İŞ yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, size kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmalısınız. Kariyer evinizdeki Satürn güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor. Korkmamalısınız.

        İKİZLER: GÜCÜNÜZÜ ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Bugün isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız.

        YENGEÇ: HAYALLERİNİZ için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, şartları gözden geçirmelisiniz.

        ASLAN: YAKIN arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Düşüncelerinizden yola çıkan biri olarak, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Kişisel bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

            BAŞAK: KENDİNİZİ denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Birçok aktivite içinde olacaksınız. Maddi kaynaklarınızın durumu canınızı sıkacaktır.

            TERAZİ: BUGÜN hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Her konuda bilginize güveniyorsunuz. Özgün fikirleriniz var. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzun genişlemesine neden olacak.

            AKREP: DUYGUSAL isteklerinizde aşırıya kaçtığınızda, huzursuz olmanıza gerek yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen tutkularınız yüzünden, heyecanınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.

                YAY: YOLCULUKLARLA ilgili bazı projeler var. Sıkıntılarınızın nedeni, çevrenizdeki problemlere çözüm üretmekten yorulmanızdır. Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

                OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir gerginlik olacak. Çevrenize tepkilisiniz ve kimsenin fikrini almaya yanaşmıyorsunuz.

                KOVA: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ konuların kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınızla ilgili kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracaktır.

                    BALIK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ için, her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün ailenizin sorunları gündeme gelebilir.
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                    Haberler Burçlar 19 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...