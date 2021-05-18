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    • 18.05.2021 08:42
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    18 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    18 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 18 Mayıs 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Mayıs 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir yönlendirebilir!

    Astrogündem: Ay Aslan burcunda! Evirip çevirip bir şekilde istediklerini elde edenlerin günü bugün… Bugün özellikle bir yerlere gitmek isteyenler engelleri aşacak.

    KOÇ: Huzursuz bir gündesiniz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla.

    BOĞA: Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız anlaşmalara özen gösterin. Mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz. Şansınıza güvenin.

        İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz.
        Değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini almalısınız.

        YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili gelişmeler parasal konulara yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Yöneticilerinizin desteğini göreceksiniz. Bugün romantik olacaksınız. Yolculuk var.

        ASLAN: Ay burcunuzda. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Çevrenizdeki olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için, günlük yaşantınızda gizemli algılanıyorsunuz.

            BAŞAK: Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.

            TERAZİ: Sonu gelmeyecek maceralar yüzünden sorunlar yaşamak istemiyorsanız, ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız.
            Bugün huzursuzluk duygusuna kapılabilirsiniz.

            AKREP: Çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz.
            Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz. Uyku düzeninizi sağlayın.

                YAY: Artık eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya daha mükemmel işler çıkıyor.

                OĞLAK: Yapacağınız iş görüşmeleri eksik yönlerinizi ortaya çıkaracak. Dar alanda sıkışmış bulunan imkanlarınızı artırmanın yollarını arıyorsunuz. Ayak bileğinize dikkat ediniz.

                KOVA: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir yönlendirebilir.

                    BALIK: Bugün birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Yakınlarınızın sorunlarıyla ilgileneceksiniz.
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                    Haberler Burçlar 18 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...