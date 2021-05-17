17 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Plüton 120'liği altın, altın günlerine yürüyor dedirtecek. Finansal strateji uzmanlarını bile şaşırtacak günler kapıda. Yeni kripto para birimleri doğarken, var olan bazı birimler de itibar kaybedecek.
KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı.