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    • 17.05.2021 08:36
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    17 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    17 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 17 Mayıs 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Mayıs 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısın!

    Astrogündem: Güneş-Plüton 120'liği altın, altın günlerine yürüyor dedirtecek. Finansal strateji uzmanlarını bile şaşırtacak günler kapıda. Yeni kripto para birimleri doğarken, var olan bazı birimler de itibar kaybedecek.

    KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.



    BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı.



        İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak i bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla konuşmanız enerjinizi yükseltecek.



        YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.
        Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.



        ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız.
        Aşk hayatınızın size yaşattığı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçılığınız çevrenizi kızdırabilir.



            BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde bazı detaylar sizi meşgul edecektir.
            Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, kaprisli oluyorsunuz, dikkat...



            TERAZİ: Bugün sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.
            Çevrenizde sizi seven arkadaşların olumlu destekleriyle, problemlerin üstesinden geleceksiniz.



            AKREP: Sosyal aktiviteniz canlanıayor. Bazı olayları takibe alarak, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Biraz huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.



                YAY: Kendinizi kolay ifade etmenin yolunu bulun. Zaman kavramının önemini çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliğiniz kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak.



                OĞLAK: Yaşamınızı kendi isteklerinizle yönlendirebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.



                KOVA: Gücünüzü artırmada yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimsemede tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.



                    BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.
                    Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız.
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                    Haberler Burçlar 17 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...