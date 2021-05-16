16 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, Plüton 120'liği sosyal medya devlerinin yeni yasalarını ve kurallarını yürürlüğe sokuyor. Siber zorbaları ve "klavye delikanlılarını" ise hukuksal kararlar bekliyor. Dijital dünyanın sömürgecileri, siyasetçi, sanatçı, uzman kim varsa hepsini karşısına alıyor.
KOÇ: ALIŞKANLIKLARINIZI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirmeyi başaracaksınız.
BOĞA: AKLINIZA taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz.
Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.