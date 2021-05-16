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    • 16.05.2021 08:39
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    16 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    16 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 16 Mayıs 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Mayıs 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Birlikte adım attığınız kişilere dikkat!

    Astrogündem: Güneş, Plüton 120'liği sosyal medya devlerinin yeni yasalarını ve kurallarını yürürlüğe sokuyor. Siber zorbaları ve "klavye delikanlılarını" ise hukuksal kararlar bekliyor. Dijital dünyanın sömürgecileri, siyasetçi, sanatçı, uzman kim varsa hepsini karşısına alıyor.

    KOÇ: ALIŞKANLIKLARINIZI aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek çok önemli. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirmeyi başaracaksınız.

    BOĞA: AKLINIZA taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz.
    Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, birçok davete katılacak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

        İKİZLER: VURGULAYICI tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.
        Duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilir, onun adına kararlar verebilirsiniz.
        Yaşamınızı zorlaştırmamalısınız.

        YENGEÇ: KARARSIZLIKLAR peşinde olabilirsiniz.
        Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz de genişliyor. Mantıklı düşünceden ayrılamadığınız için içinizde kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

        ASLAN: AŞK ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız.
        Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.
        Maddi konularınızı yeniden gözden geçirip birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.

            BAŞAK: YATIRIMLARINIZ konusunda size fikir verecek olan ailenizi ön plana çıkarmalısınız.
            Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlayacaksınız.
            Bilgilerinizi kullanmanın tam zamanı.

            TERAZİ: BUGÜN iletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere bir şekilde ulaşacaksınız. Girişimciliğinizi hızlandırmak istiyor, gelişmelerinizi olumlu bir şekilde takip ediyorsunuz.

            AKREP: ÇEVRENİZ için zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
            Aklınıza ve yeteneğinize her zaman güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

                YAY: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

                OĞLAK: MADDİ konularda yaratıcılığınızı kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Özgüveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz.

                KOVA: DUYGULARINIZDA karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi sakın üzmesin.
                Bugün sizi ikna etmeye çalışacaklar.

                    BALIK: ÇEVRENİZ için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz.
                    Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz.
                    Sosyal hayatınız oldukça renkli. Eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.
                    Birlikte adım attığınız kişilere dikkat.
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                    Haberler Burçlar 16 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...