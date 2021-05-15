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    • Burçlar
    • 15.05.2021 09:13
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    • 15.05.2021 09:13
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    15 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    15 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ... aşk, iş, para, sağlık konularında 15 Mayıs 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Mayıs 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Jüpiter'in balık hali!

    ASTRO GÜNDEM: Mars-Satürn ilişkisi uzun zamandır devam eden projelerin yeniden gündeme geleceğini vurguluyor. 32 yıl önce başlanan GAP adından daha fazla söz ettirecek. Ay güne yengeç burcunda başlıyor. Fark yaratmaa hevesliyiz. Bırakmak zorunda olduğumuz hobilerimize başkalarından görüp geri dönmek isteyebiliriz. Kendimizi mavi gökyüzünün ahengine bırakmak için gün sayıyoruz.

    KOÇ: Çevrenden fikir almak isteyeceğin konular olabilir. Plansız bir şekilde harcamaların artarken, önlem almak zorunda kalabilirsin.

    BOĞA: Ailesiyle yaşayan bir Boğa burcuysan, sorumlulukların artabilir. Bir arkadaşın maddi konularda senden yardım isteyebilir.

        İKİZLER: Bugün gelecek planlarını gözden geçirmek isteyeceksin. Hayatında değiştirmek istediğin konular hakkında bir karara varıyorsun.

        YENGEÇ: Alternatifler hazırlamayı ihmal etmiyorsun. Beklenmedik durumlar karşısında hazırlıklı olman her zaman elini güçlendiriyor.

        ASLAN: Dış görünüşünle ilgili değişiklikler gündemine gelebilir. Hakkında yapılmış konuşmalar da bir anda kulağına gelebilir.

            BAŞAK: Evde yapabileceğin egzersizler konusunda araştırmalar yapacaksın. Aile büyüklerinden fikir almak istediğin konular gündemine gelecek.

            TERAZİ: Bugün bazı görüşmelerini yarım bırakman gerekebilir. Çocuk sahibi bir Terazi burcuysan, onlarla vakit geçireceksin.

            AKREP: Beklediğin ödemelerin gerçekleşmesi elini güçlendirecek. Geleceğin ile ilgili önemli bir karar aşamasında olacaksın.

                YAY: Arkadaşınla mesajlaşabilir ve bilmediğin bir konuyu öğrenebilirsin. Titizliğinin ağır basması seni temizlik yapmaya itebilir.

                OĞLAK: Acele etmen bazı konularda hata yapmana sebep olabilir. Ailenle görüntülü konuşma gerçekleştirmek isteyebilirsin.

                KOVA: İlişkisi uzun süredir devam eden bir Kova burcuysan, evliliğe yönelik adımlar atacaksın. Beklenmedik gelişmelere hazır olmalısın.
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                    Haberler Burçlar 15 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...