ASTRO GÜNDEM: Mars-Satürn ilişkisi uzun zamandır devam eden projelerin yeniden gündeme geleceğini vurguluyor. 32 yıl önce başlanan GAP adından daha fazla söz ettirecek. Ay güne yengeç burcunda başlıyor. Fark yaratmaa hevesliyiz. Bırakmak zorunda olduğumuz hobilerimize başkalarından görüp geri dönmek isteyebiliriz. Kendimizi mavi gökyüzünün ahengine bırakmak için gün sayıyoruz.
KOÇ: Çevrenden fikir almak isteyeceğin konular olabilir. Plansız bir şekilde harcamaların artarken, önlem almak zorunda kalabilirsin.
BOĞA: Ailesiyle yaşayan bir Boğa burcuysan, sorumlulukların artabilir. Bir arkadaşın maddi konularda senden yardım isteyebilir.