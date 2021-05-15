ASTRO GÜNDEM: Mars-Satürn ilişkisi uzun zamandır devam eden projelerin yeniden gündeme geleceğini vurguluyor. 32 yıl önce başlanan GAP adından daha fazla söz ettirecek. Ay güne yengeç burcunda başlıyor. Fark yaratmaa hevesliyiz. Bırakmak zorunda olduğumuz hobilerimize başkalarından görüp geri dönmek isteyebiliriz. Kendimizi mavi gökyüzünün ahengine bırakmak için gün sayıyoruz.