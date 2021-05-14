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    • 14.05.2021 08:42
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    14 Mayıs 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    14 Mayıs 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 14 Mayıs 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Mayıs 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Maddi detaylar üzerinde durmalısınız!

    Astrogündem: Genişleten gezegen Jüpiter Balık burcunda! Ulus üstü yapıların üçüncü dünya ülkeleri ile ilgili planları dökülüyor.
    2010 yılında Jüpiter – Balık döngüsünde yaşanan Wikileaks olaylarının benzeri dünyada infial yaratabilir. Aynı zamanda 2010 yılında Uzakdoğu'da yaşanan doğa olaylarının benzeri de gündeme gelebilir.

    KOÇ: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
    Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.



    BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, kendinizi sorgulayacaksınız.
    Aşk konusunda hata yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.
    Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.



        İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli.
        Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
        Yalnızlığı sevmemeniz sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza neden oluyor.


        YENGEÇ: AŞK konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan taviz vermek istemiyorsunuz.



        ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.



            BAŞAK: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir.
            Aşkta sakin dönem bitiyor.



            TERAZİ: AŞK size eğlence gibi geliyor. İş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilirsiniz. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.



            AKREP: HUZURSUZLUĞUNUZU yenmelisiniz.
            Yalnız kendi isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır.
            Maddi detaylar üzerinde durmalısınız.



                YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, hareketlerinize disiplin getirmelisiniz.
                Gücünüzün farkındasınız ve başlangıç için cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.



                OĞLAK:                 GİRİŞİMCİLİK konusunda başarılı olacaksınız. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.



                KOVA: ROMANTİZM sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir.



                    BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizdeki imkanları kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumu korumalısınız.
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                    Haberler Burçlar 14 Mayıs 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...