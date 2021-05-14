14 Mayıs 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...





İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli.

Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.

Yalnızlığı sevmemeniz sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza neden oluyor.