14 Mayıs 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Genişleten gezegen Jüpiter Balık burcunda! Ulus üstü yapıların üçüncü dünya ülkeleri ile ilgili planları dökülüyor.
2010 yılında Jüpiter – Balık döngüsünde yaşanan Wikileaks olaylarının benzeri dünyada infial yaratabilir. Aynı zamanda 2010 yılında Uzakdoğu'da yaşanan doğa olaylarının benzeri de gündeme gelebilir.
KOÇ: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.
BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, kendinizi sorgulayacaksınız.
Aşk konusunda hata yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.
Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.