13 Mayıs 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Neptün 60'lığı sanat camiasını tek yürek yaparken dizi setlerini de yavaşlatabilir. Kültürel miraslarımızın dünya gündeminde yer alması bir yana İstanbul'un tarihi mekanları daha fazla konuşulabilir.
KOÇ: PROBLEMLERİNİZİ gözünüzde fazla büyütüp kendinizi üzüyorsunuz. Her şeyi zamana bırakmalısınız. Geçmişteki olaylarda haksız olduğunuzu daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.
BOĞA: BUGÜN iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Sizinle aynı fikirde olmayabilirler. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize karşı anlayışlı olmalısınız. Sonuç lehinize gelişecek.