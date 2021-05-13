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    • Burçlar
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    • 13.05.2021 08:47
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    13 Mayıs 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    13 Mayıs 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 12 Mayıs 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Mayıs 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Daha fazla zafere ihtiyacınız var!

    Astrogündem: Güneş-Neptün 60'lığı sanat camiasını tek yürek yaparken dizi setlerini de yavaşlatabilir. Kültürel miraslarımızın dünya gündeminde yer alması bir yana İstanbul'un tarihi mekanları daha fazla konuşulabilir.

    KOÇ: PROBLEMLERİNİZİ gözünüzde fazla büyütüp kendinizi üzüyorsunuz. Her şeyi zamana bırakmalısınız. Geçmişteki olaylarda haksız olduğunuzu daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.

    BOĞA: BUGÜN iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Sizinle aynı fikirde olmayabilirler. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize karşı anlayışlı olmalısınız. Sonuç lehinize gelişecek.

        İKİZLER: PARTNERİNİZİN de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacak. Gerekli desteği ona sağladığınızda, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.

        YENGEÇ: KENDİNİZ kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz.

        ASLAN: AYNI fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz.
        Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olacaksınız.

            BAŞAK: DAĞINIK çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakimsiniz. Bu akşam kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün. Olaylara esnek bakmalısınız.

            TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZDE fevri hareket etmeyin. Karşıt Jüpiter'in ters hareketi ise her zaman olumsuz etkiler vermemekte.
            Bulunduğunuz koşulları çevrenizdekilerin tepkisiyle harmanlayacaksınız.

            AKREP: ÇOK cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız. Kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız.
            Dostlarınız için kendinizi öne atabilir, enerjinizle çevrenize örnek olabilirsiniz.

                YAY: SOSYAL ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin size sağladığı avantajları özgürce kullanabileceksiniz.

                OĞLAK: GELENEKSEL yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, yaptığınız iş ile ilgili gereken tüm enerjiyi ve azmi ortaya koyacaksınız. Çift fikirli yapınızdan dolayı içsel bocalama yaşayacaksınız.

                KOVA: SEVDİKLERİNİZİ evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek. Çünkü uzun süredir bekledikleri, dostluklarını ispat etme şansını yakalayacaklar. Toplantılarda yiyeceklerinizi fazla abartmayın.

                    BALIK: İŞ yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Daha fazla zafere ihtiyacınız var. Nedensiz öfkelerinizin sebebi içsel sıkıntınız. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 13 Mayıs 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...