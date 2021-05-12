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    • 12.05.2021 08:50
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    12 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    12 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 12 Mayıs 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 12 Mayıs 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yarım kalan konulara tamamlanıyor

    Astro gündem: Sosyal yaşantımızdaki bazı eksik yönlere de vurgu yapan yeni ay gözlem gücümüze farklı bir perspektif kazandırdı. Öyle ki çevremizdeki çoğu insanın yüzeysel mimikler ile iletişim kurduğunu, dinlemediğini görmezden gelemeyeceğiz. Bencilliğin hüküm sürdüğü alanlarda sesimizi çıkarmak isteyeceğiz. Ay öğleden sonra ikizler burcuna geçiyor. Samimi olanlar ile yüzeysel olanlar iyice ayrılıyor. Mars-Uranüs ile yapıcı iletişim kuruyor. 20 Temmuz 1810 yılında kurulan Kolombiya. SOS çağrısı veren ülkelere bir ilham kaynağı olacak. Güney Amerika ülkelerindeki çete savaşları başlayacak.

    Koç: Kişisel gelişiminle ilgilenmek istediğin bir gün olacak. Çevrende olup bitenleri öğrenmek için arkadaşlarınla konuşacaksın.

    Boğa: Evde spor yapmak için bugün ilk adımı atmakta kararlı davranacaksın. Yaz ayları öncesinde formunu korumak için diyet önerilerine göz gezdireceksin.

        İkizler: Farklı alanlara karşı olan ilgin bugünlerde artmaya başlayabilir. Akşam saatlerinde baş ağrılarının artacak olması seni rahatsız edebilir.

        Yengeç: İkilemde kaldığın konularda seçimlerinden şüphe duyuyorsun. Yakın çevrenin uyarılarını dinleyerek hatalarını düzeltmek istiyorsun.

        Aslan: Güne pozitif başlamak, günün geri kalanı için seni motive edecek. Akşam saatlerinde kendi sevdiğin menüyü hazırlamak istiyorsun.

            Başak: Harcamalarında tasarrufa gitmen elini güçlendiriyor. Beklemediğin bir itiraflar karşılaşman seni düşünceler içerisine sokabilir.

            Terazi: Yaşam alanında düzenlemeler yaparak verimliliğini arttırmayı düşünüyorsun. Evli bir Terazi burcuysan, maddi konularda eşine destek olmak istiyorsun.

            Akrep: Ailen ile yapacağın konuşmalarda, kendi yol haritanı belirleyeceksin. İlişkisi devam eden bir Akrep burcuysan, bugünlerde fazla kıskanç olman sorunlara neden olabilir.

                Yay: Karşına gelen konularda karar vermekte zorlanıyorsun. Bugün için yaptığın planların ertelenmesi seni arayış içerisine sokabilir.

                Oğlak: Kariyer ve özel hayatında planlarını uygulama disiplinin gözlerden kaçmıyor. Kontrolünün dışında gelişen olaylar planlarını ertelemene sebep olabilir.

                Kova: Bugün senin için sağlık konusu ön plana çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, sevgilin ailesiyle yaşadığı sorunlarda senden yardım isteyebilir.

                    Balık: Bugün kariyer hedeflerin ile ilgili gelişmeler olabilir. Gerçekleştireceğin harcamalarda kredi kartının limitlerini farkında olmadan zorlayacaksın.
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                    Haberler Burçlar 12 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...