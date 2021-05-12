12 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astro gündem: Sosyal yaşantımızdaki bazı eksik yönlere de vurgu yapan yeni ay gözlem gücümüze farklı bir perspektif kazandırdı. Öyle ki çevremizdeki çoğu insanın yüzeysel mimikler ile iletişim kurduğunu, dinlemediğini görmezden gelemeyeceğiz. Bencilliğin hüküm sürdüğü alanlarda sesimizi çıkarmak isteyeceğiz. Ay öğleden sonra ikizler burcuna geçiyor. Samimi olanlar ile yüzeysel olanlar iyice ayrılıyor. Mars-Uranüs ile yapıcı iletişim kuruyor. 20 Temmuz 1810 yılında kurulan Kolombiya. SOS çağrısı veren ülkelere bir ilham kaynağı olacak. Güney Amerika ülkelerindeki çete savaşları başlayacak.