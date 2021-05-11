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    • Burçlar
    • 11.05.2021 08:40
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    • 11.05.2021 08:40
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    11 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    11 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 11 Mayıs 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Mayıs 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Maddi konularda bereketiniz artsa da....

    Astrogündem: Merkür-Chiron 60'lığı ticaret merkezlerini gündemine alabilir. Özellikle de ticari anlaşma imzalayan ülkelere yenileri eklenirken, büyük çaplı ihaleleri daha çok konuşabiliriz. Bankalardaki küçülme politikası başlıyor.

    11 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

    KOÇ

    Bugünlerde farklı bakış açılarının hayatınızı ne denli düzene sokabileceğini görebilirsiniz. Buradaki hassas denge, söyleneni harfiyen yapmak olabilir.

    BOĞA
    Son zamanlarda maddi konularla alakalı olarak bereketinizi yitirmiş gibi hissetseniz de bu sürecin geçici olduğunu bilmelisiniz.

        İKİZLER
        Bugünlerde gerçekçi olmayan hayallere destekleyici planlar olmadan kapılabilme potansiyeliniz var. Sakin kalıp kendinizi dinlemelisiniz.

        YENGEÇ
        Sosyal açıdan kendinizi daha verimli hissedebilmek için kalbinizi açmaya çalışın. Çevrenizin de yardımıyla kalbiniz dolabilir.

        ASLAN
        Bu aralar eski borçlarınız varsa ödenmeleri hususunda strese girmeyin ancak yeni borca da bu dönemde girmemeye çalışın.

            BAŞAK
            Önünüzdeki fırsatları görmek yeni çevreler ve ortamlar size daha canlı ve hayat dolu hissettirebilir, keyfinizin yerine gelmesine vesile olabilir.

            TERAZİ
            İlk defa girdiğiz ortamlarda konuşmak istemeyebilir ya da gerginlik yaşayabilirsiniz. Sakin olun ve yanınızdaki bir dostunuzdan destek alın.

            AKREP
            Sizler etrafınızdakilerin düşüncesini fazla önemseyen grupta olabilirsiniz. Çevrenizi önemseyin fakat sizi ve yapmak istediklerinizi kısıtlıyorsa problem teşkil eder.

                YAY
                Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz ancak içinde bulunduğunuz realiteden tamamen koparak karar almak başarısızlık getirebilir.

                OĞLAK
                Kendiniz için doğru olanı yaptığınızdan emin olduğunuz sürece önemli olan sizin düşüncenizdir. Fakat sizin doğrunuz salt doğru olmayabilir.

                KOVA
                Önemli işlerinize başlamayı ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var. Haraketli olmak isteyeceksiniz. Çevrenizdekiler hızınıza yetişemeyebilir.

                    BALIK
                    Maddi konularda bereketiniz artsa da iş konularında üstlerinizle problemler yaşayabilirsiniz. Sosyal şartlarınızın farkında hamleler yapmanız gerekmekte.
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                    Haberler Burçlar 11 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...