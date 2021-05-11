11 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Chiron 60'lığı ticaret merkezlerini gündemine alabilir. Özellikle de ticari anlaşma imzalayan ülkelere yenileri eklenirken, büyük çaplı ihaleleri daha çok konuşabiliriz. Bankalardaki küçülme politikası başlıyor.
11 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ
Bugünlerde farklı bakış açılarının hayatınızı ne denli düzene sokabileceğini görebilirsiniz. Buradaki hassas denge, söyleneni harfiyen yapmak olabilir.
BOĞA
Son zamanlarda maddi konularla alakalı olarak bereketinizi yitirmiş gibi hissetseniz de bu sürecin geçici olduğunu bilmelisiniz.