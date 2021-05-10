Astrogündem: Merkür kader kapıları ile bağ kuruyor. Bu bağ ise sağlık konusundaki umut verici günleri işaret ediyor.
Medikal araştırmalar konusunda ilerleme kaydeden birçok solüsyon firması tıp sektöründe daha fazla konuşulabilir. "Koruyucu kalkan spreyleri" gündeme gelebilir.
10 Mayıs günlük burç yorumları
KOÇ
Bazı konularda sizi mutlu etmesi için çevrenizdeki kişileri ya da birilerini beklemeyin, kendinizi içinizdeki durumdan çıkarmaya çalışın.
BOĞA
Sosyal çevrenizin genişlediği, insanlarla bir arada keyifli paylaşımlar yapabilme potansiyelinizin olduğu bir gündesiniz.