Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 10.05.2021 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2021 08:44
    ABONE OL

    10 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    10 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında10 Mayıs 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Mayıs 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kendiniz için yaşadığınızı hep hatırlayın!

    Astrogündem: Merkür kader kapıları ile bağ kuruyor. Bu bağ ise sağlık konusundaki umut verici günleri işaret ediyor.

    Medikal araştırmalar konusunda ilerleme kaydeden birçok solüsyon firması tıp sektöründe daha fazla konuşulabilir. "Koruyucu kalkan spreyleri" gündeme gelebilir.

    10 Mayıs günlük burç yorumları

    KOÇ
    Bazı konularda sizi mutlu etmesi için çevrenizdeki kişileri ya da birilerini beklemeyin, kendinizi içinizdeki durumdan çıkarmaya çalışın.

    BOĞA
    Sosyal çevrenizin genişlediği, insanlarla bir arada keyifli paylaşımlar yapabilme potansiyelinizin olduğu bir gündesiniz.

        İKİZLER
        Aşk hayatınızda mutlu ve huzurlu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Zamanınızın büyük bir çoğunluğunu kişisel gelişim için ayırmayı tercih edebilirsiniz.

        YENGEÇ
        Başkalarının söylediklerini ya da düşündüklerini haddinden fazla önemsememeye dikkat edin ve kendiniz için yaşadığınızı hep hatırlayın.

        ASLAN
        Sosyalleşmek ve insanlarla fikirlerinizi paylaşmak için oldukça uygun bir gündesiniz. Sezgilerinizin belirgin şekilde arttığını gözlemleyebilirsiniz.

            BAŞAK
            En büyük dostunuzun kendiniz olduğunu hep hatırlayın. Kendiniz ve hayalleriniz için göstereceğiniz bilinçli çaba size hayat yolunda hem tecrübe hem de başarı getirir.

            TERAZİ
            Başarısızlıklarınız için kendinizi suçlamak yerine onların altından ders almaya ve öğrenmeye başlarsanız hayatınızda büyük bir değişikliğe imza atabilirsiniz.

            AKREP
            Entelektüel olarak merak ettiğiniz konuları araştırmaya ayırabilirsiniz. Dedikodu ve benzeri kavramlardan uzak durmak isteyeceksiniz.

                YAY
                Etrafınızdakilere yaptığınız fedakarlıklar ya da gereğinden fazla verme halinizden kaynaklı sorunlar ve pişmanlıklar ortaya çıkabilir.

                OĞLAK
                Kişisel sorunlarınızı dostlarınızla paylaşarak onlardan gelecek çözüm önerilerine açık olabilirsiniz. Böylelikle paylaşımın güzelliğini tadabilirsiniz.

                KOVA
                Bugünlerde sevdiklerinizle paylaşacağınız projelerinize farklı bakış açıları getirebilirsiniz. Bu size de iyi gelecek.

                    BALIK
                    Özellikle işinizde tecrübeleriniz sizi daha güçlü yapar ve eleştirel tarafınız sizi kısıtlar bu yüzden başaramadıklarınızın altındaki nedenleri bulmaya çalışın.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Gönüllüler can dostlar için yasağı deldi
                    Haberler Burçlar 10 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...