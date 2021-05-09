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    • 09.05.2021 08:40
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    9 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    9 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 9 Mayıs 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Mayıs 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Tercih hakkınızı acele etmeden kullanmalısınız!

    Astrogündem: Mars – Chiron 90'lığı insan hayatını kolaylaştıran otomobil sektöründeki devrimlerin ardı ardına geleceğini işaret ediyor. Bilinen markalar eski yaralarını sarmaya çalışacak.

    Yanı sıra bor madeni dünya gündeminde yerini alırken bu madenden zengin şehirler daha fazla konuşulabilir.

    KOÇ: BUGÜN özellikle olaylara duygusal bir derinlikte bakmak isterken, çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız. Amir durumunda olan kişilerle uyum içinde çalışmalar sergileyeceksiniz.

    BOĞA: İDEALLERİNİZ konusunda tereddütleriniz var. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. Yaşayacağınız gecikmeler sizi demoralize etmemeli.
    Sakin olmaya ihtiyacınız var.

        İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Meraklı yapınız sizi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Düşüncelerinizi açıklarken, karşı kırıcı olabilir, yakın bir arkadaşınızı üzebilirsiniz.

        YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZİ sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız.
        Siz üzerine gittikçe, o kendini savunmak zorunda kalıyor. Çelişkiler yıpranmaya neden olduğu için, kendinizi kontrol edin.

        ASLAN: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle uyumlu bir beraberlik sergiliyor olabilirsiniz.
        Şüpheci ve baskıcı yönleriniz nüksettiği zaman, gereksiz tartışmalar çıkarıyor ve çevrenizde olumsuzluk örneği oluyorsunuz.

            BAŞAK: İNCE hesaplar peşinde koşarken, detaylar sizin için önemli olacak. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen, yüklendiğiniz misyon kolay değil. Kuruntularınızın nedeni, güvensizliğinizden kaynaklanıyor.

            TERAZİ: ÇEVRENİZİ sorgulayarak, haklı çıkmaya çalışıyorsunuz. Oysa, bazı konuları düzeltmek mümkün olmuyor. İyi niyetli yaklaştığınız her konunun sonradan olumsuzluğa dönüşmesi enerjinizi bölmemeli.

            AKREP: İNATÇI yapınızı daha da körükleyecek olayların içindesiniz. Çevrenizdekilerin sizinle aynı potansiyele sahip olmaları mümkün değil. Bulunduğunuz ortamlardaki gelişmelerle sonuca varamazsınız.

                YAY: MADDİ konularda sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.
                Düşüncelerini savunan biri olarak, uğraşılarınızla ilgili tavizler vermeyeceksiniz.

                OĞLAK: PARTNERİNİZİN duyguları karşısında bocalamanız mümkün. Onun beklentilerinde, sizi aşan pozisyonlar söz konusu olacak. Olayların mantığının çok önemli olduğunu ona anlatmalısınız.

                KOVA: MADDİ konularda beklediğiniz gelişmeyi henüz yakalayamadınız. Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Tercih hakkınızı acele etmeden kullanmalısınız.

                    BALIK: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin yetenekleri sayesinde, başarı olasılığınız artıyor. Bugün yönetilmekten hoşlanmadığınız için, ortak çalışmalarınızda paylaşımcı insanları tercih ediyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 9 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...