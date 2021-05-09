9 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars – Chiron 90'lığı insan hayatını kolaylaştıran otomobil sektöründeki devrimlerin ardı ardına geleceğini işaret ediyor. Bilinen markalar eski yaralarını sarmaya çalışacak.
Yanı sıra bor madeni dünya gündeminde yerini alırken bu madenden zengin şehirler daha fazla konuşulabilir.
KOÇ: BUGÜN özellikle olaylara duygusal bir derinlikte bakmak isterken, çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız. Amir durumunda olan kişilerle uyum içinde çalışmalar sergileyeceksiniz.
BOĞA: İDEALLERİNİZ konusunda tereddütleriniz var. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. Yaşayacağınız gecikmeler sizi demoralize etmemeli.
Sakin olmaya ihtiyacınız var.