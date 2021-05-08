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    • 08.05.2021 08:54
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    8 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    8 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 8 Mayıs 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 8 Mayıs 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    İç sesinize kulak verin

    ASTRO GÜNDEM: Venüs-Jüpiter karesi birçok ülkede elektrik ve internet kesintilerini işaret ediyor. Topraklarımızdan tarihin fışkırdığına bir kez daha tanıklık edeceğimiz bir sürece geçiyoruz. Ay koç burcunda! Hırslı olanların öne çıkacağı bir gün. İkili ilişkilerdeki ilgi ve alaka artıyor. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar 'pes' dedirtebilir. Öğreten ve disipline eden gezegen Satürn, geleceği temsil eden Kova burcunda hareket ediyor. Satürn, şu an 13 derecede Kova burcunda. Kova'nın kalbi ise 15 derecede. Anlayacağınız, geleceğimizi dizayn ederken iç sesimizi daha çok dinlemeliyiz.

    KOÇ: Arkadaşlarınla uzun sürecek telefon görüşmeleri gerçekleştireceksin. Akşam saatlerinde dişlerindeki hassasiyetin arttığını hissedebilirsin.

    BOĞA: Yaşam alanınla ilgili düzenlemelere gideceğin bugünlerde, isteğin dışındaki gelişmeleri göz ardı etmemelisin. Harcamalarının artması, seni zor duruma sokabilir.

        İKİZLER: Teknoloji ile ilgili problemler gün boyunca peşini bırakmayacak. Özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan, katılman gereken toplantıları kaçırabilirsin.

        YENGEÇ: Dinleyici olmaya başlaman ikili ilişkilerde sana yardımcı olacak. Yalnız bir Yengeç burcuysan, eski sevgilinden gelen mesaja kayıtsız kalmak istemiyorsun.

        ASLAN: Kazandığın tecrübeler sayesinde daha güçlü şekilde yoluna devam edeceksin. Ailesinden uzakta yaşayan bir Aslan burcuysan, onlara duyduğun özlem artabilir.

            BAŞAK: Ödemelerinin olduğu bugün de, maddi konularda çeşitli planlamalar yapacaksın. Gelecek için tedbirlerini elden bırakmıyorsun.

            TERAZİ: İşlerine evden devam ettiğin bugünlerde, sorumlulukların artıyor. Odaklanma problemiyle karşı karşıya kalabilirsin.

            AKREP: Akademik kariyer yapmak isteyen bir Akrep burcuysan, araştırmalarına odaklanacaksın. Kendini geliştirmek için radikal kararlar almaktan çekinmeyeceksin.

                YAY: Geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi, seni düşüncelere sokabilir. İnternet üzerinden yapacağın alışverişlerde kredi kartının limitlerini zorlaman seni zor duruma sokabilir.

                OĞLAK: Gelecek için planlarını gözden geçiriyorsun. Ailevi konularda çözemediğin sorunlar için daha fazla zaman ayırmaya başlıyorsun.

                KOVA: Senin dışında gelişen etkenler huzursuzluğunu artırıyor. Yeni tanıştığın kişilere karşı, ön yargılarından kurtulmak istiyorsun.

                    BALIK: İhmal ettiğin konuları telafi etmek için çaba harcasan da işe yaramayabilir. Evcil hayvanı olan bir Balık burcuysan, bugün onunla daha yakından ilgilenmek isteyebilirsin.
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                    Haberler Burçlar 8 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...