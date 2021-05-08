8 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

ASTRO GÜNDEM: Venüs-Jüpiter karesi birçok ülkede elektrik ve internet kesintilerini işaret ediyor. Topraklarımızdan tarihin fışkırdığına bir kez daha tanıklık edeceğimiz bir sürece geçiyoruz. Ay koç burcunda! Hırslı olanların öne çıkacağı bir gün. İkili ilişkilerdeki ilgi ve alaka artıyor. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar 'pes' dedirtebilir. Öğreten ve disipline eden gezegen Satürn, geleceği temsil eden Kova burcunda hareket ediyor. Satürn, şu an 13 derecede Kova burcunda. Kova'nın kalbi ise 15 derecede. Anlayacağınız, geleceğimizi dizayn ederken iç sesimizi daha çok dinlemeliyiz.