Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 04.05.2021 08:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 08:42
    ABONE OL

    4 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    4 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 4 Mayıs 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Mayıs 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz!

    Astrogündem: Merkür, yöneticiliğini yaptığı İkizler burcuna geçiyor. Yazılı ve görsel basına odaklanacağımız günlerin altını çiziyor. Uydu üzerinden yayın yapan birçok kanal dijital olarak yayın hayatına devam ederken kapanan televizyon kanallarına dünya tanıklık edecek.

    KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

    BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz.
    Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı bir düzene göre yönlendireceksiniz.
    Sistemli olmanız tepkilere.

        İKİZLER: UZAKLARA gitme isteği içindesiniz.
        Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız.
        Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.

        YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ sizin kadar sistemli kullanan kişiye, çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.

        ASLAN: SİZ doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz.
        Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.

            BAŞAK: BUGÜN kendinizi kısıtlanmış duygusuna kapılmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz.
            Savunma mekanizması geliştirdiğiniz için, sizinle kimse tartışmak istemiyor.

            TERAZİ: AİLENİZLE olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil.
            Bugün, Ay sizi daha eğlenceli yaparken, partnerinizle özgürce gezebilirsiniz.

            AKREP: PARTNERİNİZİN size vereceği destek önemli olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir, önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

                YAY: MADDİ konularla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu. Başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantıksal ortaklıklar, ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.

                OĞLAK: MADDİ konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, parasal konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün kendi menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.

                KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZDE özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olanlar kişilere karşı, kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.

                    BALIK: AY'IN konumu, evle ilgili yapmanız gereken bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Sizden yaşlı kişilerin fikirleri etkisinde kalacaksınız.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Thodex skandalında mafya şüphesi!
                    Haberler Burçlar 4 Mayıs 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...