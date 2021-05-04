Astrogündem: Merkür, yöneticiliğini yaptığı İkizler burcuna geçiyor. Yazılı ve görsel basına odaklanacağımız günlerin altını çiziyor. Uydu üzerinden yayın yapan birçok kanal dijital olarak yayın hayatına devam ederken kapanan televizyon kanallarına dünya tanıklık edecek.
KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle, parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.
BOĞA: KATILDIĞINIZ toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz.
Başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı bir düzene göre yönlendireceksiniz.
Sistemli olmanız tepkilere.