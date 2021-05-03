Astrogündem: Merkür-Jüpiter karesi iletişim teknolojilerinin gelişimini farklı bir boyuta taşıyacak. Birçok GSM firması yapılanma değişimleri ile gündeme gelebilir. Şirket sahipleri ekonomik buhranlarla sınanırken yapısal planlar gün yüzüne çıkacak.
KOÇ: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmaları sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.
Uzun süredir planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçtesiniz.
BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız.
Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Karmaşa içinde olsanız da emin hareket edeceksiniz.