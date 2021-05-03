



YAY: İŞYERİNİZDE değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.

Lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.