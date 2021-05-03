Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 03.05.2021 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2021 08:44
    ABONE OL

    3 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, , , , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    3 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, , , , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 3 Mayıs 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Mayıs 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Finans gezegeninden destek! Balık'lar pratik yaşama geçiyor

    Astrogündem: Merkür-Jüpiter karesi iletişim teknolojilerinin gelişimini farklı bir boyuta taşıyacak. Birçok GSM firması yapılanma değişimleri ile gündeme gelebilir. Şirket sahipleri ekonomik buhranlarla sınanırken yapısal planlar gün yüzüne çıkacak.

    KOÇ: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmaları sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.
    Uzun süredir planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçtesiniz.



    BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız.
    Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Karmaşa içinde olsanız da emin hareket edeceksiniz.



        İKİZLER: YAKIN dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere ulaşacaksınız.
        Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
        Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.



        YENGEÇ: PRATİK ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.
        Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.
        İşleriniz hızla gelişecektir.
        Fakat ani masrafları unutmamalısınız.



        ASLAN: GELEN iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin.



            BAŞAK: DUYGULARDAN çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz.
            Arkadaşlarınızla, aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



            TERAZİ: ARKADAŞ çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Siz yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.



            AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak.
            Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek.
            İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
            Koç'taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.



                YAY: İŞYERİNİZDE değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.
                Lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



                OĞLAK: YAŞAM kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz.
                Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.



                KOVA: DOSTLUKLARIN pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.
                Duygularınıza katı kurallar getirdiniz.


                    BALIK: UZAK çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Pratik yaşama geçiyorsunuz.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İçişleri merak edilen soruyu yanıtladı
                    Haberler Burçlar 3 Mayıs 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...