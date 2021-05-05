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    • 05.05.2021 08:43
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    5 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    5 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 5 Mayıs 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Mayıs 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Enerjinizin yüksek olduğu bir gün!

    Astrogündem: Temmuz 1945 kuruluşlu ve Jüpiter'i Başak burcunda olan Dünya Bankası'nın açıklamaları bankacılık sektöründe bir dönüşümü başlatacak.

    KOÇ: CANLI bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.

    BOĞA: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

        İKİZLER: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

        YENGEÇ: SİZ aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

        ASLAN: İYİ bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

            BAŞAK: İŞ birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.
            Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz..
            Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

            TERAZİ: GEÇMİŞLE ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.

            AKREP: BÜYÜK rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.

                YAY: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten davranıyorsunuz.

                OĞLAK: KENDİNİZİ ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

                KOVA: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün.
                İletişim konusunda oldukça başarılı grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

                    BALIK: ENERJİNİZİN yüksek olduğu bir gün.
                    Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 5 Mayıs 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...