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    • 02.05.2021 08:36
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    2 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    2 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 2 Mayıs 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Mayıs 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Hızlı başlayan duygulara karşı dikkat!

    Astrogündem: Merkür-Plüton 120'liği sinema ve yapımcılık sektörünün yaşadığı dönüşüme dem vuruyor. 1911 yılında Satürn – Boğa döngüsünde kurulan Hollywood kendi içinde bir çığır açıyor. Setlerini ise Akdeniz ülkelerine taşıyacak. Sanat uyanıyor.

    KOÇ: FİNANS evinizle ilgili bir çok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.
    Karşınıza birçok fırsat alternatifleri çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz.

    BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlarla ilgili dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın.
    Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabilecek. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

    İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.
    İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edeceksiniz.

    YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.

    ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.

    BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.
    Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız.

    TERAZİ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.
    Azimli yapınız sizi agresif yapabilir.
    Enerjiniz doğru kullanmalısınız.

    AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.
    Keşiflere hazırsınız.

    YAY: ACELECİ tavırlarınızdan zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.

    OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.

    KOVA: ÇEVRENİZDEKİ iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız..
    Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız sizi üzebilir.

    BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersleri çıkararak, uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz ve öğretiyorsunuz.

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    Haberler Burçlar 2 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...