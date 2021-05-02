2 Mayıs 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Plüton 120'liği sinema ve yapımcılık sektörünün yaşadığı dönüşüme dem vuruyor. 1911 yılında Satürn – Boğa döngüsünde kurulan Hollywood kendi içinde bir çığır açıyor. Setlerini ise Akdeniz ülkelerine taşıyacak. Sanat uyanıyor.

KOÇ: FİNANS evinizle ilgili bir çok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.

Karşınıza birçok fırsat alternatifleri çıkacak. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz.

BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlarla ilgili dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın.

Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabilecek. Toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.

İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edeceksiniz.

YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.

ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.

BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.

Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız.

TERAZİ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.

Azimli yapınız sizi agresif yapabilir.

Enerjiniz doğru kullanmalısınız.

AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.

Keşiflere hazırsınız.

YAY: ACELECİ tavırlarınızdan zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.

OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.

KOVA: ÇEVRENİZDEKİ iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız..

Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız sizi üzebilir.

BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersleri çıkararak, uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz ve öğretiyorsunuz.