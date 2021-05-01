1 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astro gündem: Güneş-Ay Düğümü ilişkisi "Kripto para dünyasında krizler büyüyor!" Jüpiter – Kova döngüsünde tanıştığımız kripto paralar günümüzde birçok ünlüyü ve iş adamını içine çekecek. Viral videolar gündemden düşmeyecek. Ayrıca bankalar kripto para dünyasına da adım atacak. Ay oğlak burcunda! Bugün her şey çok ilginç gelişebilir. Farklı dedikodular farklı sırları ortaya çıkaracak. 2021 yılının 21 Mart'ıyla yani ekinoks ile birlikte özgürlüğümüzü kısıtlayan 1 buçuk yılı geride bırakacağız. Dünya sokaklara dökülecek.