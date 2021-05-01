1 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astro gündem: Güneş-Ay Düğümü ilişkisi "Kripto para dünyasında krizler büyüyor!" Jüpiter – Kova döngüsünde tanıştığımız kripto paralar günümüzde birçok ünlüyü ve iş adamını içine çekecek. Viral videolar gündemden düşmeyecek. Ayrıca bankalar kripto para dünyasına da adım atacak. Ay oğlak burcunda! Bugün her şey çok ilginç gelişebilir. Farklı dedikodular farklı sırları ortaya çıkaracak. 2021 yılının 21 Mart'ıyla yani ekinoks ile birlikte özgürlüğümüzü kısıtlayan 1 buçuk yılı geride bırakacağız. Dünya sokaklara dökülecek.
KOÇ: FİNANS evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.
Karşınıza çıkan fırsatları kaçırmamalısınız.
Enerjinizi doğru kullanacağınız anlar olacak. Planlarınızı gizli tutun.
BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek alacaksınız.
Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.