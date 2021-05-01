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    • 01.05.2021 09:07
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    1 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    1 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 1 Mayıs 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Farklı dedikodular farklı sırları ortaya çıkaracak

    Astro gündem: Güneş-Ay Düğümü ilişkisi "Kripto para dünyasında krizler büyüyor!" Jüpiter – Kova döngüsünde tanıştığımız kripto paralar günümüzde birçok ünlüyü ve iş adamını içine çekecek. Viral videolar gündemden düşmeyecek. Ayrıca bankalar kripto para dünyasına da adım atacak. Ay oğlak burcunda! Bugün her şey çok ilginç gelişebilir. Farklı dedikodular farklı sırları ortaya çıkaracak. 2021 yılının 21 Mart'ıyla yani ekinoks ile birlikte özgürlüğümüzü kısıtlayan 1 buçuk yılı geride bırakacağız. Dünya sokaklara dökülecek.

    KOÇ: FİNANS evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.
    Karşınıza çıkan fırsatları kaçırmamalısınız.
    Enerjinizi doğru kullanacağınız anlar olacak. Planlarınızı gizli tutun.



    BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek alacaksınız.
    Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.



        İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanıyorsunuz. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerini değiştireceksiniz.



        YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah var. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacaksınız.



        ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kapris içindesiniz.
        Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.
        Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.



            BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.
            Çalıştığınız iş yerinde yönetici olarak şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.



            TERAZİ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.
            Azimli yapınız sizi agresif yapabilir.
            Enerjinizi doğru kullanmalısınız.



            AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği oluşturacak, onların desteğini alacaksınız. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen konularda oldukça başarılısınız.



                YAY: ACELECİ tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
                Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.



                OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasında.
                Sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar olabilir.



                KOVA: ÇEVRENİZDEKİ iş arkadaşlarınızla disip-lin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye vakit harcamanız ve aşka şans vermeniz sizi üzebilir.



                    BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersle-ri çıkararak uzun vadede yarar sağlaya-cak önlemler alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.
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                    Can ve Sakura
                    Haberler Burçlar 1 Mayıs 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...