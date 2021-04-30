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    • 30.04.2021 08:40
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    30 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    30 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 30 Nisan 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Nisan 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak!

    Astrogündem: 13 Ekim 1967 doğumlu Satürn'ü Koç olan EUFA başkanı Ceferin, "patron kim?" oyununda daha büyük hamleler yapacak.

    KOÇ: ELİNİZDEKİ olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.
    Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz.
    Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, yeni kazançlar bulmalısınız.

    BOĞA: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışmayla doğru yolu bulmalısınız.

        İKİZLER: BUGÜN, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.

        YENGEÇ: AİLENİZİN tepkisini istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin. Bireysel davranmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüz kısıtlandığında istediklerinizi gerçekleştiremiyorsunuz.
        Yaşantınıza renklenecek.

        ASLAN: BUGÜN, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz.
        Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.

            BAŞAK: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınız için gerçeklerden kaçıyorsunuz.

            TERAZİ: İŞ yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmelisiniz.

            AKREP: MADDİ konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları artık unutmalısınız.

                YAY: HER anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

                OĞLAK: BUGÜN sıra dışı konular ilginizi çekecek.
                Sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, zarar görmenize izin vermeyeceksiniz.
                Duygularınız atakta fakat sakinsiniz.
                Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

                KOVA: ALIŞKANLIKLARINIZDA ısrarcı bir tavır takınarak, bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.

                    BALIK: YARATICILIĞINIZA çok güveniyorsunuz.
                    Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz.
                    Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesiniz yapın. Taviz konusunda temkinlisiniz.
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                    Haberler Burçlar 30 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...