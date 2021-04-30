30 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: 13 Ekim 1967 doğumlu Satürn'ü Koç olan EUFA başkanı Ceferin, "patron kim?" oyununda daha büyük hamleler yapacak.
KOÇ: ELİNİZDEKİ olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.
Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz.
Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, yeni kazançlar bulmalısınız.
BOĞA: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışmayla doğru yolu bulmalısınız.