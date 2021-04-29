Astrogündem: Ay-Satürn 60'lığı bilgi ve belgenin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serecek. Dosya saklama ve bulut sistemlerinin güvenilirliğini sorgulayan kişiler çoğalırken bilişim yasalarının devrimine şahitlik edebiliriz. Bilgi gizliliği kavramına elveda…
KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.
BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konuda taviz vermediğiniz için, sorunlar büyüyecektir.