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    • 29.04.2021 08:41
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    29 Nisan 2021 Perşembe Koç, , , , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    29 Nisan 2021 Perşembe Koç, , , , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 29 Nisan 2021 Perşembe çin ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Nisan 2021 Perşembe Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Olayların sizi olumsuz etkilenemesine izin vermezseniz...

    Astrogündem: Ay-Satürn 60'lığı bilgi ve belgenin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne serecek. Dosya saklama ve bulut sistemlerinin güvenilirliğini sorgulayan kişiler çoğalırken bilişim yasalarının devrimine şahitlik edebiliriz. Bilgi gizliliği kavramına elveda…

    KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
    Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.

    BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konuda taviz vermediğiniz için, sorunlar büyüyecektir.

        İKİZLER: BUGÜN özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var.
        Aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyorsunuz.

        YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz.
        Bulunduğunuz ortamın size uymayabilir.

        ASLAN: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok.
        Temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

            BAŞAK: SİSTEMİ sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz.
            Bugün dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyecek ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacaksınız.

            TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün.
            Siz, dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.

            AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
            Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak.
            Sadece özel duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

                YAY: KARİYERİNİZİ, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz.
                Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumayı iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.

                OĞLAK: ROMANTİK yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkiniz canlanacak.
                Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yol planları yapacak.

                KOVA: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız.
                Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.
                İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz.

                    BALIK: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.
                    Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramalısınız.
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                    Haberler Burçlar 29 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...