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    • 28.04.2021 09:01
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    28 Nisan 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    28 Nisan 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 28 Nisan 2021 Çarşamba çin ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 28 Nisan 2021 Çarşamba Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Düşünceler değerlidir 28 Nisan burç yorumları

    ASTRO GÜNDEM: Merkür-Venüs kavuşumu "lojistik" dünyasındaki devrimi gözler önüne seriyor. Online paket servisi yapan dijital uygulama devlerine market zincirleri rakip olacak. Siber saldırılar kripto para dünyasını etkilemeye devam edecek. Ayın en hızlı olduğu günlerden birisi. Fikirlerimizi beyan ederken çekimseriz. Masa başı işlerde çalışanların fikirleri bazı mailler yüzünden dağılabilir. Dedikodu trafiği artıyor.

    KOÇ: İş yerindeki yoğunluk seni yoruyor. Gergin olman olası bir ihtimal. Seni provoke eden hareketlere sende aynı karşılığı verebilirsin

    BOĞA: Bugün kendini boşlukta hissediyor olabilirsin. Doğruluğundan emin olmadığın hiçbir işe kalkışmıyorsun.

        İKİZLER: Çalışmalarında sorumluluklarını yerine getiriyor olman başarıyı getiriyor. Kendini ödüllendirmek isteyebilirsin.

        YENGEÇ: Etrafındaki insanları geliştirmek adına daha fazla söz sahibi olmak isteyeceğin bir gündesin. İletişim diline dikkat etmelisin.

        ASLAN: Samimi ve dürüst yaklaşımın arkadaşlarına güven veriyor. Sözünün daha çok dinleniyor olması özgüven sağlayabilir.

            BAŞAK: Bugün her zamankinden daha farklı değerlerin ön plana çıkabilir. Sosyal hayatında farklı kararlar alabilirsin.

            TERAZİ: Kendini geliştirmek istediğin her konuda istekli davranıyorsun. Geleceğe dair hayallerini geri plana atmak istemeyebilirsin.

            AKREP: Harcamalarını iyi yönetemediğini düşünebilirsin. Bütçen adına ciddi bir tasarruf planı yapmayı amaçlıyorsun.

                YAY: Ailen ile alacağın ortak karar doğrultusunda hareket etmek sana faydalı oluyor. Sevgilinin sana karşı ciddi adımları olabilir.

                OĞLAK: Beslenme alışkanlığını gözden geçirmelisin. Yapacağın düzenlemeler ile aldığın fazla kiloları vermeye başlayabilirsin.

                KOVA: Ailevi konularda daha aktif bir rol üstlenebilirsin. Çocuklarının sosyal hayatında bir takım düzenlemeler yapmak istiyorsun.
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                    Haberler Burçlar 28 Nisan 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...