28 Nisan 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

ASTRO GÜNDEM: Merkür-Venüs kavuşumu "lojistik" dünyasındaki devrimi gözler önüne seriyor. Online paket servisi yapan dijital uygulama devlerine market zincirleri rakip olacak. Siber saldırılar kripto para dünyasını etkilemeye devam edecek. Ayın en hızlı olduğu günlerden birisi. Fikirlerimizi beyan ederken çekimseriz. Masa başı işlerde çalışanların fikirleri bazı mailler yüzünden dağılabilir. Dedikodu trafiği artıyor.