Pembe Ay nedir, ne zaman ortaya çıkacak 2021? Pembe Ay'ın burçlara etkisi ne olacak? Hangi burçlar etkilenecek?

PEMBE AY NEDİR?

Pembe ay (süper ay), Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olmasıdır. Bu an Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görünüyor. Bu parlaklık nedeniyle bu olaya pembe ay denir.

Pembe ay almasının nedeni ise renginden değil, erkenden açan yabani bahar çiçeğinden gelir. Bahar çiçeğinin adı phlox subulata olarak bilinir ve Türkçesi Alev Çiçeğidir.