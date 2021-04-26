Pembe Ay nedir, ne zaman ortaya çıkacak 2021? Pembe Ay'ın burçlara etkisi ne olacak? Hangi burçlar etkilenecek?

2021 yılının ilk Süper Ay'ı için vatandaşlar heyecanla süreci beklemeye başladı. Ay'ın Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığı an Süper Ay (Pembe Ay) olarak adlandırılıyor. Peki, Süper Ay (Pembe Ay) ne zaman 2021? Pembe ayın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek? İşte konuya ilişkin tüm bilgiler!
PEMBE AY NEDİR?
Pembe ay (süper ay), Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olmasıdır. Bu an Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görünüyor. Bu parlaklık nedeniyle bu olaya pembe ay denir.
Pembe ay almasının nedeni ise renginden değil, erkenden açan yabani bahar çiçeğinden gelir. Bahar çiçeğinin adı phlox subulata olarak bilinir ve Türkçesi Alev Çiçeğidir.
PEMBE AY SAAT KAÇTA? TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'ın salı günü sabahına kadar görüneceğini duyurdu. 2021 yılı içerisinde 3 kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor. Bu yıl önce 27 Nisan gecesi sonra da 26 Mayıs'ta gözlenecek.