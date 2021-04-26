26 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Venüs kavuşumu "lojistik" dünyasındaki devrimi gözler önüne seriyor. Online paket servisi yapan dijital uygulama devlerine market zincirleri rakip olacak. Siber saldırılar kripto para dünyasını etkilemeye devam edecek.
KOÇ: KENDİNİZE güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgür davranışlarınız sizi tehlikeye sokabilir. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.
BOĞA: DUYGU derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemini araştırmak istiyorsunuz.