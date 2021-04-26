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    • 26.04.2021 08:41
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    26 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    26 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 26 Nisan 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Nisan 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil!

    Astrogündem: Merkür-Venüs kavuşumu "lojistik" dünyasındaki devrimi gözler önüne seriyor. Online paket servisi yapan dijital uygulama devlerine market zincirleri rakip olacak. Siber saldırılar kripto para dünyasını etkilemeye devam edecek.

    KOÇ: KENDİNİZE güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgür davranışlarınız sizi tehlikeye sokabilir. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.


    BOĞA: DUYGU derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.
    Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemini araştırmak istiyorsunuz.



        İKİZLER: İLGİNİZİ kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz.
        Arkadaşlıklar önem kazanacak.
        Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünüzü yaptığınız aktiviteleri başlatacaksınız.


        YENGEÇ: MARS'IN burcunuzdaki konumu, gizli olaylara olan merakınızı arttırıyor. Çevrenizde olup bitenlere kayıtsız kalamıyorsunuz.
        Olayları kafanızda çok fazla büyütmeden, sonuçları bekleyin



        ASLAN: İÇSEL enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalısınız.



            BAŞAK: PARA kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz.
            Bugün, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Ay'ın bulunduğu konum, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor.



            TERAZİ: SEZGİLERİNİZ sayesinde olayları kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden sorunları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek.



            AKREP: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz.
            Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.



                YAY: DOSTLUKLARIN sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, daha özgün davranabilirsiniz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önemli.



                OĞLAK: AKLINIZA güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.



                KOVA: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevrenizden destek görmek istiyorsunuz.



                    BALIK: İDEALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek ve onlara yardım etmekten hoşlanacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 26 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...