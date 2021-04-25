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    25 Nisan 2021 Pazar Koç, , İkizler, Yengeç, , Başak, , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    25 Nisan 2021 Pazar Koç, , İkizler, Yengeç, , Başak, , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 25 Nisan 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Nisan 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün ailenizin çok özel sorunları gündeme gelebilir

    Astrogündem: Merkür-Venüs kavuşumu ünlülerin özel hayatlarında "kimler kimlerle berabermiş?" dedirtecek. Özellikle de sosyal medya hesabından sansasyon yaratacak açıklamalar yapan ünlüler gündemden düşmeyecek.

    KOÇ: BUGÜN, organizasyon çalışmaları ile yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz.
    Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

    BOĞA: İŞ yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, sizi kazandıracağı prestiji unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmalısınız.
    Kariyer evinizdeki Satürn güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.

        İKİZLER: YAKIN arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Siz kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz.
        Bağlantılarınızı sıcak tutun.

        YENGEÇ: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı güvensizlik sergiliyorsunuz.
        Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

        ASLAN: GÜCÜNÜZÜ ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Güneş tepe evinizde ilerliyor.
        Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili gelişmeler var. Bugün isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız.

            BAŞAK: KENDİNİZİ denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz.
            Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz.
            Birçok aktiviteye katılmak isterken maddi imkanlarınızın sınırı canınızı sıkabilir.

            TERAZİ: BUGÜN kişisel hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Her konuda bilginize güveniyorsunuz. Çevrenize özgün fikirlerle çıkıyorsunuz. Kariyerinize katkısı olacak kişilerle tanışmanız ufkunuzu genişletecek.

            AKREP: DUYGUSAL talepleriniz artınca huzursuz hissediyorsunuz. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz.
            Bu da başınızı ağrıtıyor.

                YAY: YOLCULUKLARLA ilgili bazı projeler gündeme gelecek. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün sadece kendi arzularınız ön planda olacak.

                OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermeyen yapıya sahipsiniz. Olaylara bakış açınızda gözle görülen bir gerginlik söz konusu olacaktır. Çevrenize tepkilisiniz ve kimsenin fikrini almaya yanaşmıyorsunuz.

                KOVA: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ konuların kabul görmesi sizi çok mutlu edecek. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz.
                Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek, size çok şey kazandıracak.

                    BALIK: MADDESEL özgürlüğünüz için, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Kişisel isteklerinizle mevcut şartlarınızı kafanızda ustaca bağdaştırıyorsunuz. Bugün ailenizin çok özel sorunları gündeme gelebilir.
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                    Haberler Burçlar 25 Nisan 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...