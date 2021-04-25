Astrogündem: Merkür-Venüs kavuşumu ünlülerin özel hayatlarında "kimler kimlerle berabermiş?" dedirtecek. Özellikle de sosyal medya hesabından sansasyon yaratacak açıklamalar yapan ünlüler gündemden düşmeyecek.
KOÇ: BUGÜN, organizasyon çalışmaları ile yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz.
Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.
BOĞA: İŞ yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, sizi kazandıracağı prestiji unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmalısınız.
Kariyer evinizdeki Satürn güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.