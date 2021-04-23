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    • 23.04.2021 08:40
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    23 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    23 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 23 Nisan 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Nisan 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sıra dışı kişiliğini birilerine anlatmak için zaman kaybediyorsun!

    Astrogündem: Venüs-Uranüs kavuşumu, "masada çözülmeyenler, yaptırımlarla mı çözülecek?" Dedirtecek. ABD ve Rusya arasındaki atışma asıl şimdi başlıyor. Akdeniz'de filosu olmayan ülke kalmayacak. Herkes Akdeniz'de!

    KOÇ: KENDİNİZİ her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duygusu her geçen gün güçlenirken, hala kendinizi bir yerlere ait hissetmeniz sizin hatanız. Beklentilerinizi artık korkmadan gündeme getirmelisiniz.

    BOĞA: ÇEVRENİZDE otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

    İKİZLER: KARŞI tarafı çok çabuk algıladığınız için, partnerinizin duygusal konularda kendisini anlatmasına gerek yok. Onun sizden gizlediği olayları çok çabuk çözmeniz, aranızda bir takım huzursuzluklara neden olabiliyor.

        YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Bugün, özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamda herkesin sorumluluğunu yüklenerek kendinizi yoruyorsunuz.

        ASLAN: BUGÜN yaşlı kişilerin yardımına koşabilirsiniz. Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınız zaman, aniden sinirlenebiliyorsunuz. Güçlü kişiliğiniz; birçok sorunu da beraberinde getiriyor.

        BAŞAK: MADDİ konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve bu nedenle ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

            TERAZİ: PARA kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendiriyor, fakat tbunu yaparken bazı şeyleri gizleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Gücünüzü ispat için, başlattığınız mücadele bazen sizi yoruyor.

            AKREP: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularda gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlar konusunda kimseye güvenmiyor ve ketum davranıyorsunuz.

            YAY: MADDİ konularda genişlemekten yanasınız. Partnerinizin sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Bazı alışkanlıklarınız sizi zorlarken, bu yüzden hayatı kaçırıyorsunuz.

                OĞLAK: BİLİNÇALTINIZIN baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Bugün sezgileriniz çok güçlü. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat, kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.

                KOVA: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bazı arkadaşlarınızın tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

                BALIK: AY, karşıt burcunuzda ilerliyor. Yaşadığınız aşkın rengi ne olursa olsun, içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Yaşamı her an kucaklayan sıra dışı kişiliğinizi, birilerine anlatmak için zaman kaybediyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 23 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...