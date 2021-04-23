23 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Uranüs kavuşumu, "masada çözülmeyenler, yaptırımlarla mı çözülecek?" Dedirtecek. ABD ve Rusya arasındaki atışma asıl şimdi başlıyor. Akdeniz'de filosu olmayan ülke kalmayacak. Herkes Akdeniz'de!

KOÇ: KENDİNİZİ her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duygusu her geçen gün güçlenirken, hala kendinizi bir yerlere ait hissetmeniz sizin hatanız. Beklentilerinizi artık korkmadan gündeme getirmelisiniz.