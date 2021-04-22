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    • 22.04.2021 08:39
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    22 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    22 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 22 Nisan 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Nisan 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Eski hataları tekrarlamayın!

    Astrogündem: Merkür-Neptün kontağı teknolojinin içine boydan boya düşeceğimiz günleri vurguluyor. Kripto para madenciliği çılgın bir noktaya ilerleyecek. 24 Temmuz 1963 kuruluşlu Satürn'ü Kova olan TÜBİTAK'ın ortaya çıkardığı projeler dış basında yer alacak.

    KOÇ: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için sebep yok. Sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışın. Denetleme ve diretme özelliğiniz karşınızdaki kişileri kırıyor.

    BOĞA: SEVDİĞİNİZ kişiyle zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Bugün Merkür ve Venüs burcunuzda ilerleyerek size şans veriyor. İdeallerinizi destekleyen kişilerle görüşüyorsunuz.

        İKİZLER: DUYGULARINIZI anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.

        YENGEÇ: GÜVENSİZLİĞİNİZİ yenince daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalın. Bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.

        ASLAN: KENDİ düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınızda başarılısınız. Aşk sadece 'ben' duygusu değil. Her şeyi kendinize göre yorumlamayın.

            BAŞAK: DUYGULARINIZLA yaşadığınızda sizi anlamak çok zor. Alınganlık gösterebilir, çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları fazla büyütüyorsunuz. Eski hataları tekrarlamayın.

            TERAZİ: İŞ yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. İşinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz. Çevrenize güvenmeyi öğrenin.

            AKREP: KENDİ fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren bir etken.

                YAY: YENİ projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları çok düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranın. Geriye dönüşleriniz zor oluyor.

                OĞLAK: İŞ konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişimde olacağınız kişiyi doğru seçin. Olayları biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. Kırgınlıkları unutmayı öğrenin.

                KOVA: İŞİNİZDEKİ çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüzde kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.

                    BALIK: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyor ve geriye çekiliyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 22 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...