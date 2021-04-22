22 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Neptün kontağı teknolojinin içine boydan boya düşeceğimiz günleri vurguluyor. Kripto para madenciliği çılgın bir noktaya ilerleyecek. 24 Temmuz 1963 kuruluşlu Satürn'ü Kova olan TÜBİTAK'ın ortaya çıkardığı projeler dış basında yer alacak.
KOÇ: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için sebep yok. Sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışın. Denetleme ve diretme özelliğiniz karşınızdaki kişileri kırıyor.
BOĞA: SEVDİĞİNİZ kişiyle zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Bugün Merkür ve Venüs burcunuzda ilerleyerek size şans veriyor. İdeallerinizi destekleyen kişilerle görüşüyorsunuz.