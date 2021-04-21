Astrogündem: 1 Mayıs 1961 doğumlu Jüpiter'i Kova olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim projelerini duyururken kişisel yorumları da gündeme gelebilir.
KOÇ: BUGÜN, kendi benliğinizle baş başa kalıp, zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde olaya yaklaşmalısınız.
BOĞA: ARANIZDA kavga eksik olmasa da birlikteliğiniz çevrenizde takdirle izleniyor.
Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, aranızda konular çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.
İKİZLER: YAKIN çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmesini kaldıramıyorsunuz.
Bu tür durumlarda sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. Böyle düşüncelerle gününüzü doldurmayın.