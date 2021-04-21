YENGEÇ: ZOR durumda kalan insanların yardım servisi gibisiniz. Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. Fakat sabrınız taşınca hemen "kötü insan" oluyorsunuz.

ASLAN: YILLARIN kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimle fevri davranışlarınızı uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın.

Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Ayrıntıları abartıyorsunuz.