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    21 Nisan 2021 Çarşamba Koç, , , , , , , , Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    21 Nisan 2021 Çarşamba Koç, , , , , , , , Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 21 Nisan 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve 'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Nisan 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilirsiniz!

    Astrogündem: 1 Mayıs 1961 doğumlu Jüpiter'i Kova olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim projelerini duyururken kişisel yorumları da gündeme gelebilir.

    KOÇ: BUGÜN, kendi benliğinizle baş başa kalıp, zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde olaya yaklaşmalısınız.

    BOĞA: ARANIZDA kavga eksik olmasa da birlikteliğiniz çevrenizde takdirle izleniyor.
    Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, aranızda konular çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

    İKİZLER: YAKIN çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmesini kaldıramıyorsunuz.
    Bu tür durumlarda sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. Böyle düşüncelerle gününüzü doldurmayın.

        YENGEÇ: ZOR durumda kalan insanların yardım servisi gibisiniz. Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. Fakat sabrınız taşınca hemen "kötü insan" oluyorsunuz.

        ASLAN: YILLARIN kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimle fevri davranışlarınızı uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın.
        Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

        BAŞAK: BUGÜN, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin. Ayrıntıları abartıyorsunuz.

        TERAZİ: YAKIN arkadaşınızla, hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verirken sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.

        AKREP: ÇEVRENİZLE ve uğraşlarınızla ilgili gerekli harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stres ile boğuşabilirsiniz.
        Kızmayın ama, siz de her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsunuz.

            YAY: FİNANS konuları ile ilgili isteklerinizde çevrenizin de fikirlerini alsanız fena olmayacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Şikayet etmeyin.

            OĞLAK: İŞ günü içinde şartlar gerektirdiği için, birçok kişi ile yüz yüze görüşüyorsunuz.
            Daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişiler var. Geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

            KOVA: PARTNERİNİZİN yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle bilemediğiniz birçok şey olabilir.

                BALIK: HAYATINIZIN; zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Bugün, özellikle bu anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 21 Nisan 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...