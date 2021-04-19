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    • 19.04.2021 08:52
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    19 Nisan 2021 Pazartesi Koç, , İkizler, , Aslan, , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    19 Nisan 2021 Pazartesi Koç, , İkizler, , Aslan, , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 19 Nisan 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Nisan 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Gerekli dersleri çıkararak yarar sağlayacak önlemleri alacaksın!

    Astrogündem: Güneş bir ay boyunca Boğa burcunda olacak. Dünyada borsa konuları önemli bir yer tutarken birçok yatırımcı bakış açısını değiştirmek isteyebilir. Ekonomik yapılanmalar ve kalkınma planları geniş çaplı olacak diyor gökyüzü.

    KOÇ: FİNANS evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı değerlendireceksiniz.
    Karşınıza birçok farklı fırsat da çıkacak.
    Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.



    BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlarda dostlarınızın fikirlerini almalısınız. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabileceksiniz.
    Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.



        İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.
        Egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız.
        Karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.



        YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız.
        İkna kabiliyetiniz artıyor.
        Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılıyorsunuz.



        ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar sizi geriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.



            BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda başarılı bir performans sergileyeceksiniz. Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.



            TERAZİ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde memnun olmadığınız durumlar varsa; değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.



            AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.
            Aklınıza esen konularda başarılısınız.



                YAY: ACELECİ tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
                Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.



                OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.



                KOVA: ÇEVRENİZDEKİ iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız.
                Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız sizi üzebilir.



                    BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.
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                    Haberler Burçlar 19 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...