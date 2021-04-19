Astrogündem: Güneş bir ay boyunca Boğa burcunda olacak. Dünyada borsa konuları önemli bir yer tutarken birçok yatırımcı bakış açısını değiştirmek isteyebilir. Ekonomik yapılanmalar ve kalkınma planları geniş çaplı olacak diyor gökyüzü.
KOÇ: FİNANS evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve paranızı değerlendireceksiniz.
Karşınıza birçok farklı fırsat da çıkacak.
Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.
BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlarda dostlarınızın fikirlerini almalısınız. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabileceksiniz.
Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.