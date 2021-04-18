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    • 18.04.2021 08:38
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    18 Nisan 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    18 Nisan 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, , , , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 18 Nisan 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Nisan 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz!

    ASTRO GÜNDEM
    Mars-Plüton iletişimi, 14 Şubat 1903'te Satürn - Kova döngüsünde kurulan ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çin ile yaşadığı gerginlikte farklı bir seviyeye çıkacağını işaret ediyor. "Parayı veren gerçekten düdüğü çalıyor mu?" diyeceğiz. Birbirine ültimatom veren ulus üstü kurumlar kozlarını adalet salonlarında paylaşacaklar.

    KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için iş birliğine yapmalısınız. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var.

    BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

    İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.

        YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN oldukça yüksek olduğu bir gün . Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.

        ASLAN: OLAYLAR karşısında soğukkanlı davranmalısınız.
        Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz için farklı fikirlerine saygı göstermelisiniz.

        BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi agresif yapıyor.
        İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini de, size yükleyebilirler.

            TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alarak keyifli aktivite planları yapabilirsiniz.
            Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün seçmiş bulunuyorsunuz.

            AKREP: DÜŞÜNCÜLERİNİZİ duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı olacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinizd yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor.

            YAY: DERİN düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına fazla sorumluluk alıyorsunuz.
            Sizi aşan konularda gereksiz bir yük içindesiniz. Farklı ortamlar istiyorsunuz.

                OĞLAK: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflere hazırlıklı olun. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.

                KOVA: İŞ yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz.
                Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacaktır. Sezgileriniz güçlü.

                BALIK: BUGÜN düşüncelerinizi gizliyorsunuz.
                Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
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                Haberler Burçlar 18 Nisan 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...