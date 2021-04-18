ASTRO GÜNDEM
Mars-Plüton iletişimi, 14 Şubat 1903'te Satürn - Kova döngüsünde kurulan ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çin ile yaşadığı gerginlikte farklı bir seviyeye çıkacağını işaret ediyor. "Parayı veren gerçekten düdüğü çalıyor mu?" diyeceğiz. Birbirine ültimatom veren ulus üstü kurumlar kozlarını adalet salonlarında paylaşacaklar.
KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için iş birliğine yapmalısınız. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var.
BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız.