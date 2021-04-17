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    • 17.04.2021 08:47
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    17 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    17 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 17 Nisan 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Nisan 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Ağzındaki baklayı çıkaranların günü!

    Astrogündem: Savaş gezegeni Şans gezegeniyle iletişim kurarken futbolun yalnızca sahada oynanmadığı sözünü akıllara getiriyor. 1967 doğumlu, Satürn'ü ve burcu Koç olan Ali Koç, gündemi değiştirirken birçok kulüp başkanı ile de karşı karşıya kalacak. Ay, akşam saatlerinde yolunu şaşıracak. Kafası karışanlar ve pot kıranlar artacak. Ağzındaki baklayı çıkaranların günü. Sakin insanlar bile tepki verebilir.

    Koç: Yaşam alanında düzenlemeler yapmak istiyorsun. Ev işlerinde düzenlemeye gitmek istediğin noktalar olabilir. Dekoratif konularda vereceğin kararlar ilgi uyandırabilir.

    Boğa: Hayatında yapmak istediğin değişimlerin peşine düşüyorsun. Zamanının çalınmasına tahammülün azalıyor. Bu konuda detaycı davranabilirsin.

        İkizler: Kariyer hayatında yaşadığın inişli çıkışlı hal belli sonuçların doğmasına neden olabilir. İş yerinde katılman gereken toplantılar olabilir.

        Yengeç: Sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısın. Uyumlu bir havaya sahip olman gerçekleşebilecek spontane durumlara ayak uydurabilmeni sağlıyor.

        Aslan: Kendini rahat hissettiğin ortamlarda olmaktan keyif duyuyorsun. Bu sebeple gürültülü ve dikkat dağıtıcı odaklardan uzaklaşabilirsin.

            Başak: Yapacağın sakarlıklar sempatik anların yaşanmasına enden olabilir. Dikkatsiz olacağın bir gün geçirebilirsin. Akşam saatlerinde evde beklenmedik tadilat işleri ortaya çıkabilir.

            Terazi: 17.01'den 21.25'kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Kendine ve çevrendekilere yarayacak olumlu kararlar alabilirsin. Düşünceli tavırların ile ilgi uyandırıyorsun.

            Akrep:17.01'den 21.25'kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Kendin için yapacağın harcamalarını kontrol altında tutmak istiyorsun. Birikim yapmak için sınırlarını zorluyorsun.

                Yay: 17.01'den 21.25'kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Rutinlerini doğru planlamalısın. Sürpriz gelişmeler seni yansıtmıyor.

                Oğlak: 17.01'den 21.25'kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan kendine ilişkinde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir.

                Kova: 17.01'den 21.25'kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Mide hassasiyetin için dikkatli davranıyorsun. Güne besin değeri yüksek bir kahvaltı ile hareketli bir şekilde başlayacaksın.
                    Haberler Burçlar 17 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...