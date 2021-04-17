17 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Savaş gezegeni Şans gezegeniyle iletişim kurarken futbolun yalnızca sahada oynanmadığı sözünü akıllara getiriyor. 1967 doğumlu, Satürn'ü ve burcu Koç olan Ali Koç, gündemi değiştirirken birçok kulüp başkanı ile de karşı karşıya kalacak. Ay, akşam saatlerinde yolunu şaşıracak. Kafası karışanlar ve pot kıranlar artacak. Ağzındaki baklayı çıkaranların günü. Sakin insanlar bile tepki verebilir.