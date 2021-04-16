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    • 16.04.2021 08:42
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    16 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    16 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 16 Nisan 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Nisan 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Beklediğiniz fırsatlar için destekler geliyor!

    Astrogündem: Güneş-Plüton karesi halka açılan şirketlerin finans danışmanlığı konusunda yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serebilir. 5 Ocak 1947'de Oğlak döngüsünde kurulan LG, mobil telefon üretiminden çekilerek bir pes etme furyasını başlatabilir. Siber saldırı sezonu başlıyor.

    KOÇ: SOSYAL yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere tedbirli olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınızla aranızda maddesel ilişkilere girmemelisiniz.
    Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz.

    BOĞA: BUGÜN işinizle ilgili stratejik noktaları iyi belirliyor ve takip ediyorsunuz. Bu nedenle çevrenizde size karşı kıskançlık duyguları eksik olmuyor. Bu hafta yeni konular gündeme gelecektir. Kararlı olun.

        İKİZLER: ÇEVRENİZE karşı kuşkulu davranıyorsunuz.
        İşinizi ısrarcılığınızla ve konuya olan hakimiyetinizle olumlu bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde oldukça titiz bir tutum izliyorsunuz.

        YENGEÇ: BUGÜN, özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı gösterecek gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi saklıyorsunuz.
        Farklı kişilerle tanışabilirsiniz.

        ASLAN: BUGÜN duygusal konularda fikir yürütmekten kaçınmalısınız. Bazen size çok şey kaybettirebilir. Fevri davranışlarınızla, çevrenize yanlış örnek olabilirsiniz.
        Çevre ilişkileriniz olumsuz etkilenmesin.

            BAŞAK: YAKIN dostlarınızdan alacağınız davetlere katılmak için bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz.
            Gizli çalışmalardan zevk alacağınız bir gün. Görüşeceğiniz kişilerin akılcı ve zeki yönlerinden faydalanabilirsiniz.

            TERAZİ: KENDİNİZİ farklı hissediyorsunuz.
            Bugün çevrenizde güçlü dostlarınızın desteğiyle gerçekleştireceğiniz çalışmalar, sizin için iyi bir zemin oluşturacak. Gün içinde bilinçaltı takıntılarınız sizi rahatsız edecek.

            AKREP: İSTEKLERİNİZDE fazla inatçı bir tablo çiziyorsunuz. Enerjinizi istediğiniz konular üzerinde rahat bir şekilde kullanacaksınız.
            Mesleki konumlarınız size avantaj sağlayacak.
            Hoş sohbetler sizi mutlu ediyor.

                YAY: DUYGUSAL anlamda yoğun bir gün.
                İsteklerinizi gemlemek zorunda kalmaktan gergin olabilirsiniz. Düşünce gücünüz çok yüksek fakat düşüncelerinizi sistemli bir şekilde yaşama geçirmelisiniz.

                OĞLAK: BUGÜN, duygusal konularda aşırılığa kaçabilirsiniz. Geleneksel yapınızdan çıkarak bazı kaçamaklara imza atacaksınız.
                Kendinizi denetlemekten bıktınız. Arkadaşlarınızla güç birliği içinde olacaksınız.

                KOVA: ÇEVRENİZDE karşıt düşünce içinde olanlar, sizi ikna etmekte oldukça başarılılar.
                Bugün, her şeyinizle gününüze damga vurabilirsiniz. Duygularınızda sınır yok. İlişkilerinizde farklı bir tarzınız var.

                    BALIK: BUGÜN iş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda tutuyorsunuz. Kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapmak istiyorsunuz. Beklediğiniz fırsatlar için destekler geliyor.
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                    Haberler Burçlar 16 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...