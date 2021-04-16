16 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Plüton karesi halka açılan şirketlerin finans danışmanlığı konusunda yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serebilir. 5 Ocak 1947'de Oğlak döngüsünde kurulan LG, mobil telefon üretiminden çekilerek bir pes etme furyasını başlatabilir. Siber saldırı sezonu başlıyor.
KOÇ: SOSYAL yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere tedbirli olmanız gerekiyor. Arkadaşlarınızla aranızda maddesel ilişkilere girmemelisiniz.
Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz.
BOĞA: BUGÜN işinizle ilgili stratejik noktaları iyi belirliyor ve takip ediyorsunuz. Bu nedenle çevrenizde size karşı kıskançlık duyguları eksik olmuyor. Bu hafta yeni konular gündeme gelecektir. Kararlı olun.