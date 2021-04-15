15 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Jüpiter 60'lığı komşumuzun uykusuz gecelerinin artacağını işaret ediyor. Yunanistan'ın Libya ile ilgili açıklamalarına karşılık vereceğiz.
4 Mart 1968 doğumlu Satürn'ü Koç olan Miçotakis ve 1959 Doğumlu Satürn'ü Oğlak olan, Abdülhamid Dibeyde gireceği laf dalaşıyla dünya medyasında kendine yer bulacak.
KOÇ: İDEALLERİNİZLE yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
Bugün özellikle size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Özgüveniniz çok yüksek.
BOĞA: ÇEVRENİZİ sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış olabilir. Kendinize ilgi göstermelisiniz.
Anlaşılma konusunda bünyenizi yormayın.