15 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Jüpiter 60'lığı komşumuzun uykusuz gecelerinin artacağını işaret ediyor. Yunanistan'ın Libya ile ilgili açıklamalarına karşılık vereceğiz.

4 Mart 1968 doğumlu Satürn'ü Koç olan Miçotakis ve 1959 Doğumlu Satürn'ü Oğlak olan, Abdülhamid Dibeyde gireceği laf dalaşıyla dünya medyasında kendine yer bulacak.