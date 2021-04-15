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    • 15.04.2021 08:39
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    15 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    15 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 15 Nisan 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Nisan 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Tartışmadan uzak kalmalısınız!

    Astrogündem: Güneş-Jüpiter 60'lığı komşumuzun uykusuz gecelerinin artacağını işaret ediyor. Yunanistan'ın Libya ile ilgili açıklamalarına karşılık vereceğiz.

    4 Mart 1968 doğumlu Satürn'ü Koç olan Miçotakis ve 1959 Doğumlu Satürn'ü Oğlak olan, Abdülhamid Dibeyde gireceği laf dalaşıyla dünya medyasında kendine yer bulacak.

    KOÇ: İDEALLERİNİZLE yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
    Bugün özellikle size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. Özgüveniniz çok yüksek.

    BOĞA: ÇEVRENİZİ sorgulamak için uygun bir gün değil. İçinizdeki duyguları onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba, yanlış olabilir. Kendinize ilgi göstermelisiniz.
    Anlaşılma konusunda bünyenizi yormayın.

        İKİZLER: GÜCÜNÜZÜ ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün fakat temkinli olmalısınız. Bir takım gecikmeler yaşanabilir. Enerjinizi muhteşem bir şekilde yansıtıyorsunuz.

        YENGEÇ: BU dönem duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu.
        Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz.
        Çevrenize aldırmamaya çalışın.

        ASLAN: ÇEVRENİZDE daima akıllı kişiler olsun istiyorsunuz. Bugün, kişisel kazançlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir.
        Adrenalin salgılarınız çok yüksek durumda.
        Kalp kırma konusunda dikkat olun.

            BAŞAK: BUGÜN, kafanızda değişik fikir ve planlarla yola çıkabilir fakat birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Mücadeleci ve hırslı yönünüzü ön plana çıkarmak isteyeceksiniz.
            Değerlerinizin farkında olmalısınız.

            TERAZİ: DOSTLARINIZLA iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bu günde, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız.
            Farklı bakış açınız ufkunuzu genişletiyor. Yaşam kaliteniz yükseliyor.

            AKREP: İŞ yaptığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken taktikler kullanıyorsunuz. Bugün partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz.
            Tartışmadan uzak kalmalısınız.

                YAY: GÜN içinde fazla hareketli davranarak, çevrenizde huzursuz bir hava estiriyorsunuz.
                Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayanlarla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Doğallık size yakışıyor.

                OĞLAK: BUGÜN dengeli davranıp kazançlarınızı arttırmada istediğiniz başarıyı kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli ve huzurlu bir yaşam isteği içindesiniz. Entelektüel yönlerinizin ortaya çıkacağı bir gün.

                KOVA: SEZGİLERİNİZDE yanılmıyorsunuz.
                İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı kılıyor. Bazı tereddütlerinizi de yenmenizi sağlıyor. İş arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından hoşlanıyorsunuz.

                    BALIK: PARTNERİNİZİN sizden beklediği ilgiyi göstermelisiniz. Olumlu motivasyonunuzu özel ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz.
                    Güçlü bir partner üzerinizde baskı kurabilir.
                    Meraklı bakışlara hedef olacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 15 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...