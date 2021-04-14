ASTRO GÜNDEM: Mars-Uranüs 45'liği, Dünyanın yeni sınavı ham madde dedirtecek. Türkiye'nin önde gelen holdinglerindeki dönüşümler gündemi belirleyecek. İnşaat devleri yurt dışına açılıyor. Boğazlarla ilgili yeni ticari anlaşmalar kapıda. Ay toprağın sabit fikirli burcunda. Koç yeni ayında 'yerin kulağı vardır' sözü tekrar hatırlanacak. Eleştiriden hoşlanmayanlar kendini belli edecek. Özel eşyaları kaybetme döngüsü aman dikkat!
KOÇ: Yeni ay kariyer odaklı düşüncelerinizin artık özel hayatınızı da etkileyebileceğini işaret ediyor. Kararlı olmanız gereken günlerdeyken odak noktalarınızın dağılmasını istemeyeceksiniz.
BOĞA: Fikirlerinizi paylaşabildiğiniz insanları çevrenizde görmek sizi çok iyi hissettirecek. Sıradan aktivitelerden ziyade vaktinizi doğru kullanabileceğiniz hobilere yönelebilirsiniz.