13 Nisan 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş – Mars 60'lığı Rusya, Çin iş birliğinin perde arkasını dünya medyasına dökebilir. Endüstriyel tesis konusunda önemli aşamalardan geçmek bir yana sınır konularında da hareketli günleri işaret ediyor gökyüzü.
KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE sabitlik söz konusu.
Alışkanlıklarınızdan ödün vermek istemiyor ve gelirlerinizi artırma konusunda araştırmalar yapıyorsunuz. Ortaklıklar konusunda çekimser davranmayın.
BOĞA: BUGÜN, evinizle ilgili özel çalışmalar içinde olacak ve bütçenizi yeniden gözden geçireceksiniz. Arkadaşlarınızdan güç alacaksınız. Mantıklı düşüncelere değer vermek istiyorsunuz.
İKİZLER: BUGÜN, partnerinizin işiyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Fikir alışverii içinde olsanız bile, onun sizden talepleri fazla olacak. Kişiselliğinizden ödün vermek istemiyorsunuz.