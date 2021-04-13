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    • 13.04.2021 08:44
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    13 Nisan 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    13 Nisan 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 13 Nisan 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Nisan 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yatırımlarınızı gözden geçirin!

    Astrogündem: Güneş – Mars 60'lığı Rusya, Çin iş birliğinin perde arkasını dünya medyasına dökebilir. Endüstriyel tesis konusunda önemli aşamalardan geçmek bir yana sınır konularında da hareketli günleri işaret ediyor gökyüzü.

    KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE sabitlik söz konusu.
    Alışkanlıklarınızdan ödün vermek istemiyor ve gelirlerinizi artırma konusunda araştırmalar yapıyorsunuz. Ortaklıklar konusunda çekimser davranmayın.

    BOĞA: BUGÜN, evinizle ilgili özel çalışmalar içinde olacak ve bütçenizi yeniden gözden geçireceksiniz. Arkadaşlarınızdan güç alacaksınız. Mantıklı düşüncelere değer vermek istiyorsunuz.

    İKİZLER: BUGÜN, partnerinizin işiyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Fikir alışverii içinde olsanız bile, onun sizden talepleri fazla olacak. Kişiselliğinizden ödün vermek istemiyorsunuz.

        YENGEÇ: BUGÜN, sınırlarınızı zorluyorsunuz.
        Hırslarınız ihtiyaçlarınızın önüne geçebiliyor.
        Gün içinde kafanızda şekillenen her olay, sizi mükemmel şartlara taşıyor.
        Şahsınıza uygun tarzınız var.

        ASLAN: YAŞAMA katacağınız çok şey var.
        Bugün, yeni şartlarınızı gözden geçirmeli, samimi olduğunuzu belirtmelisiniz.
        Karşılaştığınız her türlü engele hazırlıklısınız. Sınırlarınızı zorluyorsunuz.

        BAŞAK: BUGÜN ince hesaplar peşindesiniz.
        Küçük detayların size kazandıracağı avantajları unutmuyor, olayları değişik açılardan yorumlamayı yeğliyorsunuz.
        Kendinize güvenmelisiniz.

            TERAZİ: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden beklentileri olacak. Ayrıntıların üzerinde çok fazla durduğunuz için, karşı tarafın yorulmasına neden olacaksınız. Haksızlıklara karşı direnme gücünüz yüksek.

            AKREP: BUGÜN, isteklerinizde net ve farklı şartlar sunan bir kişi olarak, karşı tarafta ikilem yaratmanız mümkün. Kendinizle barışık olmak işinize yarayacak. Algılarınız oldukça yüksek seyrediyor.

            YAY: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yansıtamadığınız işlerden çok çabuk sıkıldığınız kesin ve yaşamınızı kendi şartlarınıza göre şekillendirmekten yanasınız. Karar vermeden önce iyi düşünmelisiniz.

                OĞLAK: KİŞİSEL rahatlığınızın önemli olduğunu biliyor ve kendi doğrularınıza göre hareket etmek istiyorsunuz. Duygularınızda ve zevklerinizde bir genişleme ve esneklik söz konusu.

                KOVA: BİREYSELLİĞİNİZİ ön plana çıkaracaksınız.
                Arkadaşlarınızın üzerinizde etkisi büyük. Bugün yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmelisiniz. Bilgilerinizi yerinde kullanacağınız bir gün.

                BALIK: YATIRIMLARINIZI gözden geçirmeli ve enerjinizi doğru işlerde kullanmalısınız.
                Yeni şartlarınızı belirlemek istiyorsanız, farklı kişilerin düşünceleri size yeni bir yön verecektir. Değişime ihtiyaç duyacaksınız.
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                Haberler Burçlar 13 Nisan 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...