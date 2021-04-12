12 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Plüton karesi dünyada pandeminin hızını azaltıyor. Bununla beraber kadınları ve çocukları daha fazla konuşacağımız günleri işaret ediyor. Veliler okul aile birlikleri ve ana okullar gündemin ana maddesini oluştururken yenilenen müfredatlar herkesi şaşırtabilir.
KOÇ
Bugünlerde İş ve çalışma hayatınızda olumlu sonuçlar doğuracak kişilerle bir arada bulunmak vizyonunuzu genişletebilir. Enerjik bir gün sizler için.
BOĞA
Geçtiğimiz günlere oranla kendinizi daha mutlu ve enerjik hissedebilir ancak bir konuya odaklanmak konusunda problem çekebilirsiniz.