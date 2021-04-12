Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 12.04.2021 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2021 08:42
    ABONE OL

    12 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    12 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 12 Nisan 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Nisan 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Rekabet odaklı bir gün, sezgilerinizi dinleyin!

    Astrogündem: Venüs-Plüton karesi dünyada pandeminin hızını azaltıyor. Bununla beraber kadınları ve çocukları daha fazla konuşacağımız günleri işaret ediyor. Veliler okul aile birlikleri ve ana okullar gündemin ana maddesini oluştururken yenilenen müfredatlar herkesi şaşırtabilir.

    KOÇ
    Bugünlerde İş ve çalışma hayatınızda olumlu sonuçlar doğuracak kişilerle bir arada bulunmak vizyonunuzu genişletebilir. Enerjik bir gün sizler için.

    BOĞA
    Geçtiğimiz günlere oranla kendinizi daha mutlu ve enerjik hissedebilir ancak bir konuya odaklanmak konusunda problem çekebilirsiniz.

        İKİZLER
        Duygusal açıdan istediklerinizin tam olarak gerçekleşmediğini hissetmeniz üzerinizde hüzün ya da stres yaratsa da çözüm odaklı olacağınız bir gündesiniz.

        YENGEÇ
        Bereketinizin arttığı ve kaynaklarınızın çoğaldığı bir gündesiniz. Özellikle maddiyat odaklı istekleriniz hemen elinize geçebilir.

        ASLAN
        Dikkat dağınıklığı yaşayabileceğiniz bugünlerde mümkün olduğunca büyük işlerinizi ilerleyen günlere bırakarak sosyal olmaya çalışın.

            BAŞAK
            Takım çalışmasına yönelmeniz, daha çok kişi ile bir arada bulunmanız size iyi gelerek daha çok konuda fikir sahibi olmanıza vesile olabilir.

            TERAZİ
            Akşam saatlerinde ayak bileği ya da bel ağrısına dikkat ederek gün içerisinde manevi ya da fiziksel olarak ağır yük kaldırmaktan kaçınmalısınız.

            AKREP
            Çözüme ilerlemek için bilinçli çaba göstereceğiniz başarılı ve isteklerini elde etmenin yollarını arayan bir gün olacak sizler için.

                YAY
                Bazı istedikleriniz hayatınıza hediye olarak gelebilir bu durum da sizi epey rahatlatarak güvende hissettirebilir. Sosyal açıdan mutlu olacaksınız.

                OĞLAK
                Maddi ve duygusal isteklerinizi gerçekleştirmek için göstereceğiniz çaba hem ilişkinize mutluluk hem paranıza bereket getirecek.

                KOVA
                Son zamanlarda iş hayatınızda sizinle aynı statüye sahip kişiler ile anlaşmakta problem çekebilir, rekabet odaklı bir gün geçirebilirsiniz.
                    Haberler Burçlar 12 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...