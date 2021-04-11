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    11 Nisan 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    11 Nisan 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 11 Nisan 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Nisan 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Önleyemediğiniz tutkuların esiri olabilirsiniz!

    Astrogündem: Güneş-Neptün kontağı eğitim alanında çözüm arayan eğitimcileri işaret ediyor. Ebeveynleri, öğretmenleri ve okulları farklı bir süreç bekliyor. Hibrit eğitim bütün bir dünyanın ana maddesiyken kadınların ve çocukların bugünden sonra daha fazla konuşacağız.

    Dünyanın her köşesinde kadın siyasetçiler sosyal medya platformlarında birbirilerine destek verebilir.

    KOÇ: HIRSLARINIZ konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır. Zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.

    BOĞA: BUGÜN, her türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor. Karşınızdaki kişilerin sizi anlamaları mümkün değil.
    Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.

    İKİZLER: DENGELERİNİZİ bozmak istemiyorsanız, isteklerinize bir gem vurmalı ve partnerinizle olan ilişkilerinize belli bir düzen getirmelisiniz. Bugün, içsel sesiniz çok önemli olacak.

        YENGEÇ: SINIRLARINIZI genişletmek istiyorsunuz.
        Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olacak. Maddesel konulara takıntılı olmak istemiyor, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.

        ASLAN: HAYALLERİNİZİN altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğreniyorsunuz..
        İnatçı yapınızı işlerinize fazla yansıtmak istemediğiniz için bazen sizi anlamak zor.

        BAŞAK: BEKLEMEYİ bilmediğiniz için, bir çok iş fırsatlarını kaçırıyorsunuz. Çevrenizdeki güçlü kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir gün içindesiniz. Size güveniyorlar.

            TERAZİ: ÖZELLİKLE bugün, aile bireyleri ile yapacağınız bazı konuşmalarda, farklı konuları tartışabilirsiniz. Onlar için, odak noktası olan konuları görmezlikten gelmemelisiniz.

            AKREP: HEDEFLERİNİZ konusunda farklı dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Kendi doğrularınıza güvenin.

            YAY: İDEALLERİNİZ doğrultusunda hareket ediyor ve takıntılı olduğunuz konularda taviz vermek istemiyorsunuz.
            Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.

                OĞLAK: GÜNEŞ Koç burcunda ilerlerken ailevi konularda , duygusal davranmamaya çalışmalı ve olayların altındaki gerçek nedenlerin üzerinde durmalısınız. Uykularınıza dikkat.

                KOVA: BUGÜN Ay'ın konumu, işinizle ilgili değer yargılarınızda tutucu davrandığınız zaman, başarılarınız daha da gecikebileceğinizi söylüyor. Koşullarınızı daha çok zorlamalısınız.

                BALIK: İSTEKLERİNİZDE önleyemediğiniz tutkuların esiri olabilirsiniz. Kendinizi haklı görmeniz, sevdiğiniz kişinin de yaşamını zorlaştırıyor. Güçlü sezgilerinize güveniyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 11 Nisan 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...