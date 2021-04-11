11 Nisan 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Neptün kontağı eğitim alanında çözüm arayan eğitimcileri işaret ediyor. Ebeveynleri, öğretmenleri ve okulları farklı bir süreç bekliyor. Hibrit eğitim bütün bir dünyanın ana maddesiyken kadınların ve çocukların bugünden sonra daha fazla konuşacağız.
Dünyanın her köşesinde kadın siyasetçiler sosyal medya platformlarında birbirilerine destek verebilir.
KOÇ: HIRSLARINIZ konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır. Zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.
BOĞA: BUGÜN, her türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor. Karşınızdaki kişilerin sizi anlamaları mümkün değil.
Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.
İKİZLER: DENGELERİNİZİ bozmak istemiyorsanız, isteklerinize bir gem vurmalı ve partnerinizle olan ilişkilerinize belli bir düzen getirmelisiniz. Bugün, içsel sesiniz çok önemli olacak.