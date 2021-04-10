10 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astro gündem: Merkür-Satürn 60'lığı dünyaca ünlü kişilerin çeşitli ilişkilerini gözler önüne serebilir. Sosyal medya mecralarında yaptıkları paylaşımlar "Bu şimdi ne demeye çalıştı yoksa?" dedirtecek... 16 Ağustos 1958'de Merkür retrosunda doğan Madonna, bunların başında gelecek.
KOÇ: BAŞKALARININ fikriyle hareket etmek istemediğiniz için, kendinize zaman tanımalısınız. İş hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor. Çevrenizi eleştiriyorsunuz. Kendi duygularınıza önem veriyorsunuz.
BOĞA: SİZE ters gelen çevre istekleri yüzünden, sürekli zıt fikirler üretmeye çalışacaksınız. Olayların doğası gereği; alacağınız tepkiler olacaktır. Hoşgörülü olun. Bazılarına farklı davrandığınız fark etmelisiniz.