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    • 10.04.2021 09:08
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    10 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    10 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 10 Nisan 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 10 Nisan 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sırlar ortaya dökülecek!

    Astro gündem: Merkür-Satürn 60'lığı dünyaca ünlü kişilerin çeşitli ilişkilerini gözler önüne serebilir. Sosyal medya mecralarında yaptıkları paylaşımlar "Bu şimdi ne demeye çalıştı yoksa?" dedirtecek... 16 Ağustos 1958'de Merkür retrosunda doğan Madonna, bunların başında gelecek.

    KOÇ: BAŞKALARININ fikriyle hareket etmek istemediğiniz için, kendinize zaman tanımalısınız. İş hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor. Çevrenizi eleştiriyorsunuz. Kendi duygularınıza önem veriyorsunuz.

    BOĞA: SİZE ters gelen çevre istekleri yüzünden, sürekli zıt fikirler üretmeye çalışacaksınız. Olayların doğası gereği; alacağınız tepkiler olacaktır. Hoşgörülü olun. Bazılarına farklı davrandığınız fark etmelisiniz.

        İKİZLER: DEĞİŞİMİ seviyorsunuz. Yaşamda kaybettiğiniz şeyleri bu özelliğinize borçlusunuz. Kriterlerinizi gözden geçirmelisiniz. Bazen çevrenize çok tepkilisiniz. Haklı olduğunuz o kadar çok konu var ki.

        YENGEÇ: PARTNERİNİZLE birlikte ortak uyum içinde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bugün sevdiklerinize karşı duygusal davranma ihtiyacı içindesiniz. Nostaljik davranmaya ihtiyacınızın olduğunu fark edin.

        ASLAN: DUYGU alışverişi içinde bulunduğunuzda kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınız ve kardeşlerinizle sıkı bağlar içinde olacaksınız. Bu hafta iletişim konusunda çok başarılısınız.

            BAŞAK: HİÇ bir şeyi yarım bırakmayı sevmiyorsunuz. Kızdığınız zaman, öfkenize kimse dur diyemiyor. Maddeyle aranız iyi olsa da fazla düşündüğünüz bir konu değil. Zamanlama konusunda hatalarınız var.

            TERAZİ: AŞK sizin için iyi bir dostluktur. Sevdiğiniz kişi ile önce paylaşmak duygusunu yaşamak istersiniz. Sıcakkanlı yapınız yüzünden de, çevrenizde insanlar hiç eksik olmaz. Randevularınızı ertelemeyin.

            AKREP: İŞLERİNİZİ başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. Bazı köklü değişimlere ihtiyacınız var. Bu dönem sinir sisteminizi güçlendirmelisiniz.

                YAY: DUYGUSAL ilişkilerinizde, özgürlüğünüzden vazgeçmediğiniz için, hep yarım kalmış aşklar yaşıyorsunuz.. İçinizde biriktirdiğiniz duygularınız kalp çarpıntılarına sebep oluyor.

                OĞLAK: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrar etmenizin anlamı yok. Bazı şeyleri farklı algılayacaksınız. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Karşı tarafa zorluk çıkarmayı yeğliyorsunuz.

                KOVA: DÜŞÜNCELERİNİZ paylaşırken herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir. Çevrenizdeki kişileri çabuk algılıyorsunuz. Enerjiniz yüksek seyrediyor.

                    BALIK: BUGÜN başladığınız işleri tamamlamak için detaylara ihtiyacınız olacak. Birlikte çalıştığınız kişilerin kapasitesinin önemli olduğunu fark etmelisiniz. Günlük temponuzu biraz hızlandırmalısınız.
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                    Haberler Burçlar 10 Nisan 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...