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    9 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    9 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 9 Nisan 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Nisan 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Taviz vermemeyi bilmelisiniz!

    Astrogündem: Mars-Neptün karesi ittifakları değiştiriyor. Türkiye - İngiltere arasındaki ticari anlaşmalar pandemi sonrası gelecek düzenin ayak izlerini işaret ederken 1989'da Satürn – Oğlak döngüsünde kurulan Gazprom, Rusya – Çin işbirliğini dünya gündemine taşıyacak.

    KOÇ: BUGÜN ilişkinizde değişimler söz konusu. Çevrenizle barışık durumdasınız. Duygularınız canlanıyor ve partnerinizle daha uyumlu olmak istiyorsunuz. Renkli ve hoş bir zaman geçirebilirsiniz.

    BOĞA: ÇALIŞMA hayatınızda ilgili olumlu gelişmeler gündemde. Birlikte ortak iş yaptığınız kişilerin özel sorunları gündeme gelecektir ve dostluk paylaşımları içinde olacaksınız. Beklentileriniz gerçekleşiyor.

    İKİZLER: BUGÜN evinizle ilgili olumlu değişimler söz konusu. İçinizdeki coşkuları çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Olumlu duygulara gerçekten ihtiyacınız var. Kilo problemlerine dikkat etmelisiniz.

        YENGEÇ: AŞKLA ilgili duygularınız dorukta seyredecektir. Partnerinizle uzun süredir yakalayamadığınız dostluğu kurabilir, birlikte hafta sonu planları yapabilirsiniz. Ertelediğiniz güzellikler kapınızı çalıyor.

        ASLAN: BAŞARI sizin için çok önemli bir duygu ve bugün, çevresel ilişkilerinizde aynı enerjiyi görmek istiyorsunuz. Kişisel dengelerin önemli olduğunu biliyorsunuz. Yaşamınızı yeniden ele almalısınız.

        BAŞAK: GÜVEN ihtiyacı içinde olduğunuz için yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içinde olacaksınız. Bugün, her türlü olanaklarınızı kullanabilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek. Sevdiklerinizle olmak hoşunuza gidiyor.

            TERAZİ: KENDİNİZİ huzursuz ve tedirgin hissedebilirsiniz. Planladığınız çalışmaların engellere takılmasından rahatsız olabilir, dengelerinizi koruma konusunda zorlanabilirsiniz. Sorumluluklarınızın farkındasınız.

            AKREP: DUYGUSAL yaşantınızda önemli gelişmeler söz konusu. Bugün ince ve nazik davranışlarınızla çevrenizde iyi bir etki bırakarak mükemmel bir örnek teşkil edeceksiniz. Dostlarınız sizi takdirle izliyor.

            YAY: BUGÜN çözümlemeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Temkinli davranmanın artılarını göreceksiniz.

            OĞLAK: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ her şeyi gerçekleştirmek için üstün bir çaba sarf ediyorsunuz. Hırslarınızı dengelemek zorunda kalabilirsiniz. Yaşamınızı ince detaylar üzerinde kuracaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.

                KOVA: İDEALLERİNİZİ ortaya çıkaracak hareketlenme söz konusu. Bir çok kombinasyon fikirler, bir birini tetikleyerek ilginçlikler ortaya çıkacak. Kararlarınızda ısrarcı olmalısınız. Taviz vermemeyi bilmelisiniz.

                BALIK: ENERJİK yönlerinizin ortaya çıkmasıyla, farklı şeyler yapmak istiyor ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin ortak paylaşımlarına ihtiyaç duyuyorsunuz. Ani değişimlerden etkileniyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 9 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...