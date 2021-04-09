9 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

AKREP: DUYGUSAL yaşantınızda önemli gelişmeler söz konusu. Bugün ince ve nazik davranışlarınızla çevrenizde iyi bir etki bırakarak mükemmel bir örnek teşkil edeceksiniz. Dostlarınız sizi takdirle izliyor.

YAY: BUGÜN çözümlemeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Temkinli davranmanın artılarını göreceksiniz.