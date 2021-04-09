9 Nisan 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Neptün karesi ittifakları değiştiriyor. Türkiye - İngiltere arasındaki ticari anlaşmalar pandemi sonrası gelecek düzenin ayak izlerini işaret ederken 1989'da Satürn – Oğlak döngüsünde kurulan Gazprom, Rusya – Çin işbirliğini dünya gündemine taşıyacak.
KOÇ: BUGÜN ilişkinizde değişimler söz konusu. Çevrenizle barışık durumdasınız. Duygularınız canlanıyor ve partnerinizle daha uyumlu olmak istiyorsunuz. Renkli ve hoş bir zaman geçirebilirsiniz.
BOĞA: ÇALIŞMA hayatınızda ilgili olumlu gelişmeler gündemde. Birlikte ortak iş yaptığınız kişilerin özel sorunları gündeme gelecektir ve dostluk paylaşımları içinde olacaksınız. Beklentileriniz gerçekleşiyor.
İKİZLER: BUGÜN evinizle ilgili olumlu değişimler söz konusu. İçinizdeki coşkuları çevrenizle paylaşmak isteyeceksiniz. Olumlu duygulara gerçekten ihtiyacınız var. Kilo problemlerine dikkat etmelisiniz.