TERAZİ: ORTAMLARDA kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugünlerde size uygun yeni projeler kafanızı dağıtacak. Bu da ilişkisel konularda problem yaşatabilir. Kariyer konusunda her işi başarabilecek gücünüz olsa da kendinizi çok zorlamamalısınız.