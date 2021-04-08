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    • 08.04.2021 08:44
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    8 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    8 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 8 Nisan 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Nisan 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Partnerinizle işbirliği yapmanız lehinize gelişebilir!

    Astrogündem: Gökyüzü ateş burcunun iktidarına geçti. 4 Nisan 1949 tarihinde Koç Stelyumunda kurulan NATO sonun başlangıcına giriyor. Sürpriz askeri üslerin kurulması yanı sıra farklı asker konuşlandırmaları ekranlara kilitlenmemize sebep olabilir.

    KOÇ: YENİ planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar önemli.
    Konuyla ilgili tecrübeli eski dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın. Bu aralar ailenizle geçireceğiniz vakit size iyi gelebilir evde oturmak istemeyebilirsiniz. Planladığınız etkinlikler için oldukça uygun bir gün.

    BOĞA: KÜÇÜK yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak. Yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz. Cesur olun. Kimsenin üzerinizde baskı kurmasına izin vermeyecek kadar güçlü durabileceksiniz. Kariyer hayatınızda oldukça mutlu olacağınız bir süreçtesiniz.

        İKİZLER: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Bugün Ay, toplumsal yaşantınıza renk veriyor. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Tarzınızın ortaya çıktığı bir gün geçirebilirsiniz. İş konusunda dengeyi tutturmaya ve baskın olmamaya özen göstermelisiniz.

        YENGEÇ: ÇEVRENİZİN etkisi altında fazla kaldığınız için, yanılmalar her zaman mümkün.
        Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıklarıyla tartışmalar yaşayabilirsiniz. Değişime direnmediğiniz taktirde hayatınıza yenilikleri almanız kolaylaşacak. Kariyer alanında başarısız olduğunuz noktalardan ders çıkartın.

        ASLAN: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz.

            BAŞAK: MERKÜR'DEN önemli destekler alıyorsunuz.
            İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut.
            Güç bağı oluşturacağınız kişilerin önemli olduğunu unutmamalısınız.

            TERAZİ: ORTAMLARDA kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugünlerde size uygun yeni projeler kafanızı dağıtacak. Bu da ilişkisel konularda problem yaşatabilir. Kariyer konusunda her işi başarabilecek gücünüz olsa da kendinizi çok zorlamamalısınız.

            AKREP: İLİŞKİLERİNİZİ destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Güçlü yaşam enerjiniz, partnerinizin hoşuna gidebilir. Özellikle iletişim hatalarına karşı dikkatli olmalı ve yanlış iletişim kurduğunuz noktaları sorgulamalısınız. Tecrübe önemli.

                YAY: KENDİNİZE zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz.
                Bugün, maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. Duygusal ilişkilerinizdeki beklentileri siz sağlamalısınız. Adalet arayışınız her noktada ön plana çıkacak, hızlı karar almamak konunda aksiyon alın. Duygusal konulara yönelmek istemeyeceksiniz.

                OĞLAK: BASKICI duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif olabilirler. Mantıklı davranışlarınız tepki alabilir. Alım satım gibi konularda şanslı olacağınız bir gündesiniz. Kurumsal işte çalışan Oğlak'lar üstlerinin desteğini gördüklerini derinden hissedebilirler.

                KOVA: BUGÜN oldukça eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışabilirsiniz.
                Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere karşı yaşantınızda yer açmalısınız.
                Maddi konularda yeni açılımlar var.

                    BALIK: KİŞİSEL enerjinizi, sosyal yapınızla birleştirerek yoğun duygular hissedeceksiniz.
                    Partnerinizin farklı fikirleri, sizin için yeni bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmanız lehinize gelişebilir. Son zamanlarda araç değiştirme ya da alma işlerinde indirim ya da kalite açısından güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şanslı bir dönemdesiniz.
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                    Haberler Burçlar 8 Nisan 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...