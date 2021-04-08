Astrogündem: Gökyüzü ateş burcunun iktidarına geçti. 4 Nisan 1949 tarihinde Koç Stelyumunda kurulan NATO sonun başlangıcına giriyor. Sürpriz askeri üslerin kurulması yanı sıra farklı asker konuşlandırmaları ekranlara kilitlenmemize sebep olabilir.
KOÇ: YENİ planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar önemli.
Konuyla ilgili tecrübeli eski dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın. Bu aralar ailenizle geçireceğiniz vakit size iyi gelebilir evde oturmak istemeyebilirsiniz. Planladığınız etkinlikler için oldukça uygun bir gün.
BOĞA: KÜÇÜK yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak. Yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz. Cesur olun. Kimsenin üzerinizde baskı kurmasına izin vermeyecek kadar güçlü durabileceksiniz. Kariyer hayatınızda oldukça mutlu olacağınız bir süreçtesiniz.